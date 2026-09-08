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Steel Taps Cleaning Tips: स्टील के नलों पर जमे काले और सफेद दाग नहीं हो रहे साफ? रगड़ें ये 'सस्ती' चीज, 2 मिनट में नए जैसे जाएंगे चमक

Steel Taps Cleaning Tips: नल पर जमे सफेद दाग और खारे पानी की परत से परेशान हैं? अगर हां, तो उनकी सफाई के लिए आपके कोई महंगा क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. एल्युमिनियम फॉयल की मदद से आप आसानी से नल को नए जैसा चमका सकते हैं.

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स्टील के नलों की सफाई करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल बहुत काम आ सकता है. (Photo: ITG)
स्टील के नलों की सफाई करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल बहुत काम आ सकता है. (Photo: ITG)

Steel Taps Cleaning Tips: घर की सफाई करते समय हम फर्श, सिंक और बाथरूम की टाइल्स तो साफ कर लेते हैं, लेकिन नल की तरफ अक्सर ध्यान ही नहीं जाता. जो नल नए-नए लगने के बाद एक दम चमकदार और साफ नजर आते हैं, वो बाद में दागदार और गंदे नजर आने लगते हैं. दरअसल, कुछ दिनों बाद नलों पर सफेद दाग, खारे पानी की लेयर और गंदगी जमा होने लगती है, जिससे वो इतना खराब दिखने लगते हैं कि पूरा बाथरूम गंदा नजर आने लगता है. खासकर जिन इलाकों में खारा पानी आता है, वहां नलों पर सफेद लाइमस्केल जल्दी जमता है.

इसे हटाने के लिए ज्यादातर लोग महंगे क्लीनर या तेज केमिकल का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखा एल्युमिनियम फॉयल भी इस काम आ सकता है? जी हां, फॉयल के एक छोटे से टुकड़े से नल पर जमी हल्की परत और पानी के दाग को साफ करने का तरीका काफी आसान है. चलिए जानते हैं कैसे करें उसका इस्तेमाल.

नल पर एल्युमिनियम फॉयल रगड़ने से क्या होगा?
नल पर जमा सफेद निशान आमतौर पर खारे पानी में मौजूद मिनरल्स की वजह से होते हैं. एल्युमिनियम फॉयल को हल्का गीला करके नल पर रगड़ने से हल्की फ्रिक्शन पैदा होती है, जो इन जमा हुए दागों और परत को ढीला करने में मदद कर सकता है.

यानी जिस फॉयल को आप अब तक रोटी या खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो हल्की सफाई के काम भी आ सकता है. ये तरीका खासतौर पर चिकनी क्रोम और स्टेनलेस स्टील की चीजों पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

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कैसे करें एल्युमिनियम फॉयल से नल की सफाई?
इस ट्रिक के लिए आपको किसी खास सामान की जरूरत नहीं है. बस एल्युमिनियम फॉयल का एक छोटा टुकड़ा लें और उसे हल्का-सा मसलकर गेंद जैसा बना लें. इसे पूरी तरह प्लेन नहीं करना है, क्योंकि फॉयल की हल्की सिलवटें रगड़ने में मदद करती हैं.

अब फॉयल को पानी से हल्का गीला करें और नल पर जहां सफेद दाग या पानी की लेयर दिखाई दे रही है, वहां धीरे-धीरे गोल-गोल घुमाते हुए रगड़ें. ध्यान रखें ज्यादा जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है.

अगर दाग ज्यादा जिद्दी हैं तो आप फॉयल को थोड़े सिरके में डुबोकर भी सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सफाई के बाद नल को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ दें. इससे पानी के नए निशान पड़ने के चांस भी कम होंगे.

सभी नलों पर आजमाना सही नहीं
अगर आप सोच रहे हैं कि एल्युमिनियम की मदद से आप सभी नलों की सफाई कर सकते हैं, तो आप गलत हैं. हर तरह के नल पर एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करना सही नहीं है. चमकदार क्रोम और स्टेनलेस स्टील की चिकने सरफेस पर ये तरीका ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन मैट, ब्रश्ड या खास कोटिंग वाले नल पर फॉयल खरोंच डाल सकता है.

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इसलिए पहली बार इस्तेमाल करने से पहले नल के किसी पीछे वाले छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट कर लें. अगर सतह पर निशान दिखाई दें तो इसका इस्तेमाल न करें.

सफाई करते समय इन बातों का रखें ध्यान
एल्युमिनियम फॉयल को बहुत जोर से न रगड़ें. इसका काम हल्की फ्रिक्शन से दाग-धब्बों को हटाना है, न कि सरफेस को घिसना. अगर फॉयल काला पड़ जाए, बहुत चपटा हो जाए या उसकी बनावट खत्म हो जाए तो नया टुकड़ा इस्तेमाल करें.

सफाई के दौरान हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स पहनना भी अच्छा रहता है. और सबसे जरूरी बात, किसी भी नए क्लीनिंग हैक को पूरी सतह पर आजमाने से पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट जरूर करें.

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