Aaj ka Rashifal 8 सितंबर 2026: मेष राशि वाले परिवार में पाएंगे खुशहाली, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: करियर में मिलेगा बड़ा लाभ, सेहत का रखना होगा विशेष ख्याल

मेष राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में बेहतरीन लाभ मिलेगा और परिवार में खुशहाली बढ़ेगी. हालांकि, आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

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आप दिनभर अपने कामों में काफी व्यस्त रहेंगे. अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा और व्यापार के क्षेत्र में धन लाभ का सुंदर योग बना हुआ है.

जरूरी टिप: कम बोलें

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज का उपाय (kal ke upay): हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृष राशि: प्रतियोगिता में मिलेगी सफलता, उधारी के लेन-देन से बचें

वृष राशि के जातकों के लिए आज धैर्य से काम करने का दिन है. प्रतियोगिता के क्षेत्र में शानदार सफलता हासिल होगी.

किसी भी प्रकार के उधार लेन-देन से पूरी तरह बचें, क्योंकि लोगों से मतभेद होने की आशंका है. प्रॉपर्टी से जुड़े रुके हुए काम आसानी से बनेंगे, लेकिन व्यापार में बहुत सावधानी से कदम उठाएं.

जरूरी टिप: लड़ाई झगड़े से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 6 और 7

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शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज का उपाय (kal ke upay): शिवजी की पूजा करें.

मिथुन राशि: योजनाएं होंगी सफल, व्यापार में धन प्राप्ति के योग

मिथुन राशि के जातकों की बनाई गई योजनाएं पूरी तरह सफल होंगी. लंबी दूरी की यात्रा से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है.

कहीं दूर से कोई बेहतरीन ऑफर प्राप्त हो सकता है और अनजान लोगों से खास मुलाकात होगी. मन की पुरानी चिंता दूर होगी तथा व्यापार में धन की प्राप्ति के सुंदर योग बन रहे हैं.

जरूरी टिप: नेगेटिव सोच से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): हरा

आज का उपाय (kal ke upay): शिव जी को जल अर्पित करें.

कर्क राशि: पारिवारिक काम होंगे पूरे, व्यापार में सतर्क रहने की जरूरत

कर्क राशि के जातकों के परिवार से संबंधित रुके हुए काम बन जाएंगे. हालांकि, सुख-सुविधाओं पर आपके खर्चे काफी बढ़ सकते हैं.

किसी बात को लेकर मन में थोड़ी टेंशन रह सकती है. नौकरी में परिवर्तन का विचार बन सकता है. करीबी लोगों से मतभेद समाप्त होंगे, लेकिन व्यापार में थोड़ा नुकसान होने की आशंका है.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 4 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

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आज का उपाय (kal ke upay): शिवजी की पूजा करें.

सिंह राशि: मित्रों के सहयोग से बनेंगे काम, मान-सम्मान में होगी वृद्धि

सिंह राशि के जातकों के काम मित्रों के सहयोग से आसानी से बन जाएंगे. यात्राओं से लाभ का अच्छा योग बना हुआ है.

यह तेजी से काम निपटाने का समय है, जिससे समाज में आपका सम्मान और बढ़ेगा. आपकी सेहत में पहले से सुधार होगा और व्यापार में स्थितियां आपके पूरी तरह अनुकूल रहेंगी.

जरूरी टिप: क्रोध से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज का उपाय (kal ke upay): हनुमान चालीसा का पाठ करें.

कन्या राशि: प्रॉपर्टी के मामले होंगे हल, शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगी सफलता

कन्या राशि के जातकों के प्रॉपर्टी से जुड़े रुके हुए काम आसानी से बन जाएंगे. समाज और कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा.

हर काम बहुत सोच-समझकर करें, जिससे धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सफलता मिलेगी, वहीं व्यापार पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है.

जरूरी टिप: कम बोलें

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का हरा

आज का उपाय (kal ke upay): शिवजी की पूजा करें.

तुला राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, व्यापार में मिलेगी शानदार सफलता

तुला राशि के जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. आप पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने काम निपटाएंगे.

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मित्रों से हर संभव मदद प्राप्त होगी. किसी भी व्यक्ति से बेवजह मतभेद न बढ़ने दें. उधार लेन-देन से बचने का यह सही समय है. व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 6 और 7

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज का उपाय (kal ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

वृश्चिक राशि: दूर से मिलेगी शुभ सूचना, व्यापार में बड़े निवेश से बचें

वृश्चिक राशि के जातकों को कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. भावनाओं में बहकर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पूरी तरह बचें.

काम करने के तरीके में बदलाव लाएं, इससे बड़ा लाभ होगा. अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाएं और व्यापार में बड़े निवेश से फिलहाल बचें.

जरूरी टिप: गुस्से से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (kal ke upay): हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि: धन लाभ के बन रहे हैं योग, करियर में स्थिति होगी बेहतर

धनु राशि के जातकों के लिए धन लाभ का बेहतरीन योग बना हुआ है. लंबे समय से अटके हुए अधूरे कार्य आसानी से पूरे होंगे.

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करियर के क्षेत्र में स्थितियां पहले से काफी बेहतर होंगी. विदेश से संबंधित रुके हुए काम बन जाएंगे और आपका मान-यश बढ़ेगा. व्यापार में लाभ कमाने का यह सही समय है.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 9 और 12

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (kal ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

मकर राशि: बढ़ेगा आत्मविश्वास, किसी को उधार पैसा देने से बचें

मकर राशि के जातकों का आत्मविश्वास काफी मजबूत रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं, लेकिन बेवजह लोगों से उलझने से बचें.

आपके खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं. किसी को भी पैसा उधार न दें, वरना वापस मिलने में परेशानी होगी. व्यापार के मामले में थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

जरूरी टिप: कम बोलें

शुभ अंक (Lucky Number): 4, 8 और 10

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का नीला

आज का उपाय (kal ke upay): शिवजी की पूजा करें.

कुंभ राशि: किस्मत का मिलेगा सहारा, आलस्य का पूरी तरह करें त्याग

कुंभ राशि के जातकों को भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा. जीवन में कुछ नया और रचनात्मक करने का यह सही समय है.

अपने भीतर अहंकार का भाव न बढ़ने दें और दूसरों के बहकावे में आकर अपने फैसले न बदलें. अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें, व्यापार में लाभ का अच्छा योग बना हुआ है.

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जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 8, 11 और 17

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का हरा

आज का उपाय (kal ke upay): किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें.

मीन राशि: मिलेगी कोई अच्छी खबर, बातचीत के दौरान बरतें सावधानी

मीन राशि के जातक दिनभर किसी बेहद जरूरी काम में व्यस्त रहेंगे. अचानक कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

रिश्तेदारों से किसी बात पर मतभेद होने की आशंका है. उच्च प्रतिष्ठित लोगों से नए संपर्क स्थापित होंगे. बातचीत करते समय पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि व्यापार से जुड़े खर्चे बढ़ सकते हैं.

जरूरी टिप: नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 9 और 12

शुभ रंग (Lucky Color): सुनहरा

आज का उपाय (kal ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

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