scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Ketu Yuti 2026: सिंह राशि में बना सूर्य-केतु का अद्भुत योग! 17 सितंबर तक 4 राशियों को होगा बंपर धन लाभ

Surya Ketu Yuti 2026: आत्मा के कारक सूर्य और अध्यात्म के कारक केतु का सिंह राशि में दुर्लभ मिलन हो रहा है. जानें कैसे यह योग 17 सितंबर तक 4 राशियों के लिए विदेश यात्रा, गुप्त नीतियां और अटके सरकारी काम पूरे करने के रास्ते खोलने जा रहा है.

Advertisement
X
सूर्य केतु युति (Photo: ITG)
सूर्य केतु युति (Photo: ITG)

Surya Ketu Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और केतु की युति का प्रभाव बड़ा ही अद्भुत और आध्यात्मिक माना जाता है. सूर्य आत्मा, पिता, मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता के कारक हैं, वहीं केतु अध्यात्म, शोध, गूढ़ विद्याओं और अचानक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं.

जब सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में होते हैं, तो वे बेहद मजबूत स्थिति में होते हैं. ऐसे में केतु के साथ उनकी युति जातकों को सांसारिक मोह-माया से परे जाकर दूरदर्शिता, शोध कार्यों में सफलता और अचानक आर्थिक व रणनीतिक लाभ दिलाती है.

पंचांग के अनुसार, सू्र्य अभी सिंह राशि में बैठे हुए हैं और यहां उनकी केतु के साथ युति हो रही है. दरअसल, सिंह राशि में सूर्य 17 सितंबर तक रहेंगे और उसके बाद कन्या राशि में चले जाएंगे. तो आइए जानते हैं कि सूर्य केतु की युति से किन राशियों 17 सितंबर तक फायदा होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
मिथुन राशि में जीत का भाव बना रहेगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि
वृश्चिक राशि वालों को शुभ सूचना मिलेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल
कर्क राशि के धनधान्य में वृद्धि होगी, जानें अपनी राशि का हाल
मेष राशि वाले परिवार में पाएंगे खुशहाली, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि
बौद्धिक व शोध कार्य: आपकी राशि के पांचवें भाव में यह युति बनने से आपकी सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी.

अचानक लाभ: शेयर बाजार, कला, शिक्षा या गूढ़ विषयों से जुड़े लोगों को अचानक बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है.

Advertisement

संतान व शिक्षा: प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को एकाग्रता मिलेगी, जिससे वे कठिन परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त करेंगे.

तुला राशि
आय में अप्रत्याशित बढ़ोतरी: आपकी राशि के ग्यारहवें (लाभ) भाव में सूर्य-केतु का यह मिलन आमदनी के नए और अनूठे रास्ते खोलेगा.

संजोई हुई रणनीतियां काम आएंगी: आपकी बनाई गुप्त नीतियां और बिजनेस प्लान कार्यक्षेत्र में सफल होंगे, जिससे बड़ा धन लाभ होगा.

नेटवर्किंग: समाज के प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे जो आगे चलकर आपको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे.

वृश्चिक राशि
करियर में नई पहचान: आपके दशम (कर्म) भाव में सूर्य की स्वराशि स्थिति आपको कार्यक्षेत्र में मजबूत बनाएगी.

अधिकार और पद: केतु का प्रभाव आपको काम में गहराई और निपुणता देगा, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपके निर्णयों का सम्मान करेंगे. नौकरी में पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

प्रतिद्वंद्वियों पर विजय: आपके विरोधी शांत रहेंगे और आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी.

धनु राशि
भाग्य का साथ: नवम (भाग्य) भाव में सूर्य का मजबूत स्थिति में होना और केतु का साथ मिलना आपको अध्यात्म और विदेश से जुड़े कामों में अपार सफलता देगा.

यात्रा से लाभ: दूरगामी धार्मिक या व्यावसायिक यात्राओं के योग बनेंगे, जो भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी.

अटके काम पूरे होंगे: लंबे समय से रुके हुए कानूनी या प्रशासनिक मामले आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं.

Advertisement

इस अवधि में ध्यान रखने योग्य उपाय

- प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और ऊं सूर्याय नमः का जाप करें.
- रविवार के दिन किसी मंदिर में गेहूं, गुड़ या तांबे की वस्तु का दान करें.
- गणेश जी की आराधना करें, जिससे केतु का शुभ प्रभाव प्राप्त हो और मानसिक एकाग्रता बनी रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली-NCR में सुस्त पड़ा मॉनसून! यूपी-बिहार से MP-ओडिशा तक भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें लेटेस्ट IMD अपडेट |
    धुरंधर के बाद अब रणवीर सिंह लाएंगे 'प्रलय', सेट से VIDEO लीक, लुक ने मचाया बवाल |
    Surya Ketu Yuti 2026: सिंह राशि में बना सूर्य-केतु का अद्भुत योग! 17 सितंबर तक 4 राशियों को होगा बंपर धन लाभ |
    2 घंटे सड़क पर फंसी एंबुलेंस, प्रसव पीड़ा में तड़पती रही महिला... आगरा में नवजात की मौत |
    मंडे टेस्ट में 'हनुमान अंश' ने चौंकाया, 32वें दिन 'मिर्जापुर: द मूवी' के सामने भी दिखा दम |
    Steel Taps Cleaning Tips: स्टील के नलों पर जमे काले और सफेद दाग नहीं हो रहे साफ? रगड़ें ये 'सस्ती' चीज, 2 मिनट में नए जैसे जाएंगे चमक |
    जब इटली ने सरेंडर किया, मुसोलिनी पहले ही सत्ता से हो चुका था बेदखल |
    बंगाल क्या खाए, यह कौन तय करेगा? |
    ईरान में महंगा हुआ पेट्रोल, ज्यादा इस्तेमाल करने वालों के लिए दोगुनी हुई कीमत |
    Aaj ka Rashifal 8 सितंबर 2026: मेष राशि वाले परिवार में पाएंगे खुशहाली, जानें सभी राशियों का हाल
    Advertisement