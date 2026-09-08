2 घंटे सड़क पर फंसी एंबुलेंस, प्रसव पीड़ा में तड़पती रही महिला... आगरा में नवजात की मौत

आगरा के बाह इलाके से स्वास्थ्य व्यवस्था और बदहाल सड़कों को लेकर गंभीर मामला सामने आया है. जहां गढ़वार गांव में प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को अस्पताल ले जा रही सरकारी एंबुलेंस खराब सड़क पर करीब दो घंटे तक फंसी रही. परिजनों का आरोप है कि एंबुलेंस के समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण नवजात बच्ची की मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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बताया जा रहा है कि घटना 2 सितंबर की है. गांव निवासी प्रदीप सिंह की पत्नी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई. परिवार ने तत्काल सरकारी एंबुलेंस को सूचना दी. एंबुलेंस महिला को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुई, लेकिन गांव की खराब सड़क पर पहुंचते ही वह फंस गई.

परिवार के मुताबिक एंबुलेंस को निकालने के लिए ग्रामीणों को ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ी. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद एंबुलेंस को वहां से निकाला जा सका. इसके बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक नवजात बच्ची की मौत हो चुकी थी.

बच्ची की मौत से परिवार में मातम पसर गया. मृतका के पिता प्रदीप कुमार ने अधिकारियों को शिकायत देकर सड़क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उनका आरोप है कि सड़क की बदहाल स्थिति के चलते एंबुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी.

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PWD से मांगी गई रिपोर्ट

एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि 5 सितंबर को तहसील दिवस के दौरान इस मामले की शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत को लोक निर्माण विभाग (PWD) को भेज दिया गया है और विभाग से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना

इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर घटना से जुड़ी खबर साझा करते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के कारण बदहाल सड़क की वजह से एक नवजात की जान चली गई.

अखिलेश यादव ने पोस्ट में कहा, "इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है., बीजेपी के भ्रष्टाचार के कारण, जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, उनकी भी जान जा रही है." फिलहाल प्रशासन की जांच और पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट का इंतजार है. रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि एंबुलेंस के फंसने और नवजात की मौत के बीच क्या सीधा संबंध था.

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