हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाने वाले गियाकोमो फिलिबेक की वीडियो हटाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. याचिका में उस वीडियो को हटाने की मांग की गई है.

और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई. यह याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच के सामने रखा गया था. CJI ने कहा कि इस याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. वादी ज़ाहिद अली ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

याचिकाकर्ता ने मामले में तेलंगाना सरकार से माफी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग की गई है.

अधिवक्ता रिज़वान अहमद ने कोर्ट से मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग करते हुए आरोप लगाया कि 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' (PES) के महासचिव फिलिबेक ने समिट में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया था.

गियाकोमो ने क्या कहा था

बता दें, गियाकोमो फिलिबेक तेलंगाना के हैदराबाद में भारत समिट में शामिल हुए थे. इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी मौजूद थे. इस कार्यक्रम में यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के महासचिव गियाकोमो फिलिबेक ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: इटली के नेता के बाद उनकी पार्टी ने भी किया राहुल गांधी ने 'वोट चोर...' अभियान का समर्थन

उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और इसे बचाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े होने की जरूरत है. उन्होंने राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ अभियान का समर्थन किया और 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत की वकालत की. इतना ही नहीं, उन्होंने मंच से कांग्रेस का नारा 'वोट चोर, गद्दी छोड़' भी दोहराया और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया था. उनके इसी वीडियो को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसपर जल्द सुनवाई होने वाली है.

(इनपुट- शाम्भवी)

---- समाप्त ----