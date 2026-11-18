तमिलनाडु के गुडुवांचेरी के पास एक 46 वर्षीय 'ऑन-कॉल' ड्राइवर को एक खड़ी कार चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. कार के अंदर पिछली सीट पर 12 साल की एक बच्ची सो रही थी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. यह घटना तब हुई जब बच्ची के माता-पिता कुछ खाने-पीने के लिए अपनी गाड़ी को एक लोकल 'क्लाउड किचन' के बाहर छोड़ गए.

और पढ़ें

बच्ची को आराम रहे, इसलिए गाड़ी का इंजन और एयर कंडीशनिंग (AC) चालू छोड़ दिए गए थे. पुलिस के अनुसार इस मौके का फायदा उठाते हुए राज मोहन ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और गाड़ी लेकर भाग निकला. शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. एक विशेष पुलिस टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाया और साथ ही कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों के आस-पास के पुलिस इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया.

पुलिस ने ऐसे किया आरोपी को गिरफ्तार

गुडुवांचेरी चेकपोस्ट के पास तैनात पुलिसकर्मियों ने एक संदिग्ध कार को आते देखा और उसे रुकने का इशारा किया. जब ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, तो पुलिस अधिकारियों ने देखा कि अंदर 12 साल की बच्ची मौजूद थी, जो रो रही थी और काफी डरी हुई थी. पुलिस ने तुरंत बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला और उसके माता-पिता को सौंप दिया.

Advertisement

आरोपी राज मोहन को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया. गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को सोने के गहने मिले, जिन्हें लूटा गया था. जांचकर्ता इस बात का पता लगाने के लिए गहन पूछताछ कर रहे हैं कि क्या आरोपी का कोई और मकसद था या वह पहले भी इस तरह के अपराधों में शामिल रहा है.

---- समाप्त ----