हरिद्वार में कांवड़ का रिकॉर्ड! 4.43 करोड़ लोगों ने लिया गंगाजल, शिव के ससुराल में उमड़ी भीड़

सावन शिवरात्रि के मौके पर देशभर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी देर रात से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं. भक्त ‘बम-बम भोले’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं.

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पुलिस के मुताबिक, इस साल हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली. सोमवार शाम तक करीब 4.43 करोड़ श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने घर लौट चुके थे. अकेले सोमवार को करीब 63.60 लाख श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे.

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. कांवड़ मार्गों पर बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है. महिला पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है. इसके अलावा मेडिकल, खाने-पीने और आराम की व्यवस्था भी की गई है.

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यूं तो सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है लेकिन भगवान शिव के ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है. दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं. हर कोई सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद लेने के लिए उत्साहित नजर आ रहा है.

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करीब 15 दिनों से चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान देशभर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं. गंगाजल लेकर कांवड़िए अपने-अपने शहरों और गांवों की ओर लौट रहे हैं. उनकी आवाजाही आसान बनाने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन और कई जगहों पर जरूरी पाबंदियां भी लागू की गई हैं.

सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि शिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है. उन्होंने कहा कि श्रद्धालु शांतिपूर्वक जलाभिषेक कर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्स, कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल की तैनाती की गई है.

देश भर में 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी और आज सावन शिवरात्रि के दिन यह खत्म हो रही है. ऐसे में मंदिरों में आज श्रद्धालुओं की खासा भीड़ देखने को मिल रही है.

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