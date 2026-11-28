संसद में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक लेकर सियासत तेज है. इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने आजतक को दिए खास इंटरव्यू में भरोसा जताया है कि इस बार यह बिल संसद से पास हो जाएगा. आजतक से बातचीत में हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि जब सरकार ने इसी बिल को पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है तो उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार यह पास हो जाएगा.

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उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिला आरक्षण से भी जुड़ा है और सभी राजनीतिक दल महिलाओं को आरक्षण देने का समर्थन करते हैं. सरमा ने बताया कि पिछली बार विधेयक में 50% सीटें बढ़ाने का प्रावधान था लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि हर राज्य में सीटों की संख्या 50% बढ़ेंगी, लेकिन नए बिल में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया है.

आप महिलाओं की संख्या क्यों कम करना चाहते हैं: हिमंता

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने साफ कहा है कि महिलाओं को आरक्षण देना सरकार की प्रतिबद्धता है. उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि वे महिलाओं की संख्या क्यों कम करना चाहते हैं? उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष जीते तो उन्हें सब ठीक लगता है. उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि अगर शरद पवार ने इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने का फैसला किया तो क्या वे भ्रष्ट हो गए?

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हिमंता ने कहा कि सरकार की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की है. सरमा के मुताबिक, कई लोकसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या में काफी अंतर है. उनका कहना है कि परिसीमन के जरिए इस असामनता को दूर किया जा सकेगा और सीटों का नए सिरे से बंटवारा होगा.

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए वोट दिया है कि वे कांग्रेस के शासनकाल की गलतियों को सुधारें. उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के हितों की रक्षा करने के लिए सत्ता में नहीं आई है बल्कि देश में कांग्रेस के शासन के दौरान पैदा हुई समस्याओं को दूर करने के लिए आई है.

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