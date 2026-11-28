Palak Pakora Kadhi Recipe: सर्दियों में बनाएं पालक पकौड़ा कढ़ी, गरमा-गरम चावल के साथ लगेगी बेहद टेस्टी
Palak Pakora Kadhi Recipe: सर्दियों में गरमागरम और टेस्टी खाना खाने का मजा ही अलग होता है. इस मौसम में पालक से बनी डिश न सिर्फ खाने में टेस्टी लगती हैं, बल्कि खाने में वैरायटी भी लाती हैं. अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो पालक पकौड़ा कढ़ी बना सकते हैं.
Palak Pakora Kadhi Recipe: सर्दियों के मौसम में पालक बाजार में खूब मिलता है. पालक से आप कई तरह की टेस्टी डिश बना सकते हैं. आज हम आपको पालक पकौड़ा कढ़ी बनाना बताएंगे. यह खाने में बहुत टेस्टी होती है और इसे आप बेहद आसानी से घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है. बेसन और दही से बनी खट्टी-मीठी कढ़ी में पालक के कुरकुरे पकौड़े इसका स्वाद बढ़ा देते हैं. इसे आप लंच या डिनर में चावल के साथ सर्व कर सकते हैं. आइए जानते हैं पालक पकौड़ा कढ़ी बनाने की आसान रेसिपी.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
पकौड़े बनाने के लिए
200 ग्राम पालक
4 बड़े चम्मच बेसन
1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर
1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
स्वादानुसार नमक
जरूरत के अनुसार तेल (तलने के लिए)