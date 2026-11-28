Palak Pakora Kadhi Recipe: सर्दियों के मौसम में पालक बाजार में खूब मिलता है. पालक से आप कई तरह की टेस्टी डिश बना सकते हैं. आज हम आपको पालक पकौड़ा कढ़ी बनाना बताएंगे. यह खाने में बहुत टेस्टी होती है और इसे आप बेहद आसानी से घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है. बेसन और दही से बनी खट्टी-मीठी कढ़ी में पालक के कुरकुरे पकौड़े इसका स्वाद बढ़ा देते हैं. इसे आप लंच या डिनर में चावल के साथ सर्व कर सकते हैं. आइए जानते हैं पालक पकौड़ा कढ़ी बनाने की आसान रेसिपी.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

पकौड़े बनाने के लिए

200 ग्राम पालक

4 बड़े चम्मच बेसन

1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर

1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार तेल (तलने के लिए)

कढ़ी बनाने के लिए

2 बड़े चम्मच बेसन

1 कटोरी दही

जरूरत के अनुसार पानी

तड़के के लिए

2 चुटकी हींग

1/2 छोटी चम्मच जीरा

2 सूखी लाल मिर्च

3 लहसुन की कलियां

जरूरत के अनुसार तेल

पालक पकौड़ा कढ़ी कैसे बनाते हैं?

पालक पकौड़ा कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले पालक को पानी से अच्छी तरह धो लें. इसके बाद इसे बारीक काटकर एक बर्तन में रख लें. अब एक बर्तन में बेसन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें. इसके बाद इसमें कटी हुई पालक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. अब कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर पालक और बेसन के घोल से छोटे-छोटे पकौड़े बनाकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें. तैयार पकौड़ों को एक प्लेट में निकालकर रख दें. अब कढ़ी बनाने के लिए एक गहरे बर्तन में दही और बेसन डालें. इसमें थोड़ा पानी मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें, ताकि गांठें न रहें. एक कड़ाही या गहरे बर्तन में थोड़ा तेल गर्म करें. इसमें जीरा डालकर भूनें. अब तैयार दही-बेसन का घोल डालें और लगातार चलाते हुए पकाएं. कढ़ी में अच्छी तरह उबाल आने तक इसे पकने दें. जब कढ़ी अच्छी तरह उबल जाए तो इसमें तैयार पालक के पकौड़े डाल दें. एक बार उबाल आने के बाद गैस बंद कर दें और बर्तन को कुछ देर के लिए ढककर रख दें. आखिर में एक छोटे पैन में तेल गर्म करें. इसमें जीरा, हींग, सूखी लाल मिर्च और बारीक कटा लहसुन डालकर भून लें. तैयार तड़के को कढ़ी के ऊपर डाल दें. बस तैयार है गरमा-गरम पालक पकौड़ा कढ़ी. इसे आप चावल के साथ सर्व करें. सर्दियों में लंच या डिनर के लिए यह एक टेस्टी और आसान डिश है.

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