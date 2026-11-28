प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की राह में आने वाली हर बाधा को दूर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिला आरक्षण को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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केंद्र सरकार संसद में संशोधित परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर यह बयान दिया है.

मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि महिलाओं को राजनीति में ज्यादा भागीदारी देने की लड़ाई कई दशकों से चल रही है. उन्होंने कहा कि कई महिलाओं ने पत्र लिखकर और व्यक्तिगत मुलाकातों के दौरान भी उनके सामने यह मुद्दा उठाया है.

हर बाधा को दूर करेगी सरकार

प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार महिला आरक्षण लागू करने में आने वाली हर बाधा को दूर करेगी. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करने वाले दल देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने से नहीं रोक पाएंगे. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ समय की बात है. मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर सरकार का संकल्प मजबूत है और उसे देशभर की महिलाओं का समर्थन हासिल है.

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We had made a promise to our Nari Shakti and we remain committed to fulfilling it... https://t.co/ZT3TK71Psh — Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2026

परिसीमन से जुड़ा है महिला आरक्षण

प्रधानमंत्री का यह बयान केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से महिला आरक्षण को लागू करने के लिए नए प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद आया है. इन प्रस्तावों का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का रास्ता साफ करना है. इस पैकेज में संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन (दूसरा) विधेयक, 2026 शामिल हैं.

संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 को महिला आरक्षण कानून के तौर पर जाना जाता है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है. हालांकि, इस आरक्षण को लागू करने को परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया है. इसके लिए संबंधित जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद परिसीमन किया जाना है.

लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव

केंद्र के नए प्रस्ताव के तहत परिसीमन के जरिए महिला आरक्षण लागू करने की बात कही गई है. इसके साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या 50 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. प्रस्ताव के मुताबिक, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 की जा सकती है. इनमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें होंगी. वहीं, राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सीटों की संख्या बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव है.

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नए फॉर्मूले में दक्षिणी राज्यों की उस चिंता को भी दूर करने की कोशिश की गई है, जिसमें उन्हें जनसंख्या के आधार पर होने वाले परिसीमन के कारण संसद में अपने प्रतिनिधित्व का हिस्सा कम होने का डर है. प्रस्ताव में कहा गया है कि 2051 तक लोकसभा की मौजूदा सीटों का राज्यों के बीच अनुपात बरकरार रखा जाएगा. इससे राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के मौजूदा अनुपात में बदलाव को कुछ समय के लिए रोके रखने की कोशिश की गई है.



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