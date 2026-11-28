दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के नागरिकों से एक अपील की है और दो सबसे जरूरी नंबर के बारे में बताया है. उन्होंने महिला सुरक्षा और इमरजेंसी सहायता के लिए दो जरूरी हेल्पलाइन नंबर मोबाइल में सेव करने की अपील की है.

और पढ़ें

उन्होंने पोस्ट में कहा कि दो नंबर बता रही हैं, जिसको सिर्फ याद नहीं करना है बल्कि रट्ट लेना है. उन्होंने महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 को फोन में सेव करने के साथ-साथ परिवार के साथ लोगों के साथ भी शेयर करने को कहा है.

महिलाओं की मदद के लिए 181 नंबर

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने 181 नंबर के बारे में बताया है, जो महिला हेल्पलाइन नंबर है. यह नंबर महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने के लिए है. महिलाएं 181 नंबर पर जरूरत पड़ने पर संपर्क करके मदद मांग सकते हैं. महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में यह हेल्पलाइन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

दिल्ली CM रेखा गुप्ता का पोस्ट

Two numbers every Delhiite must know. Two numbers every phone should have. 📞 181 – Women’s Helpline: For support and assistance to women in distress. 📞 112 – Emergency Helpline: For immediate assistance in police, fire, medical and other emergencies. I urge every Delhiite to save these numbers and share them with their family and loved ones. In moments of crisis, every second counts. Knowing whom to call can make all the difference. Women’s safety is our shared responsibility, and the security of every citizen is our unwavering commitment. Together, let us build a safer, more secure Delhi for all. #NumberSaveKiya? — Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 27, 2026

इमरजेंसी में 112 नंबर पर करें कॉल

सीएम ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 को याद करने की सलाह दी है. 112 देश का आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है. इस नंबर को किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी जरूरी सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली में धूल-प्रदूषण पर एक्शन, CM रेखा गुप्ता ने MCD की नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को दिखाई हरी झंडी

सीएम रेखा गुप्ता ने महिला सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए लोगों से अपील की है कि वे इन दोनों नंबरों को सिर्फ अपने फोन तक सीमित न रखें, बल्कि परिवार के सदस्यों और परिचितों के साथ शेयर करने की सलाह दी गई है.

---- समाप्त ----