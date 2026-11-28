शहर की सड़कें हैं. बाजार हैं. चौराहे हैं. लोग अपने काम से निकलते हैं. कोई दफ्तर जा रहा है, कोई परिवार के साथ बाजार आया है और कोई दोस्तों के साथ बाहर निकला है. लेकिन इसी सार्वजनिक जगह पर अगर कुछ लोग शराब पीने लगें, नशे में हंगामा करें और दूसरों के लिए परेशानी खड़ी कर दें, तो मामला सिर्फ उनकी मस्ती तक सीमित नहीं रहता.

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राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस ने इसी तरह की गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया. शुक्रवार को पुलिस ने एक ही दिन में 529 लोगों को गिरफ्तार किया. कार्रवाई सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने, हुड़दंग करने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों के आरोप में हुई.

यह कोई एक इलाके की कार्रवाई नहीं थी. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के चारों जिलों में एक साथ अभियान चलाया गया. और पुलिस की नजर सिर्फ सड़क या सार्वजनिक जगहों पर मौजूद लोगों पर ही नहीं थी. तय समय के बाद भी खुले मिले बार, क्लब और रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई की गई.

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जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने शनिवार को इस अभियान की जानकारी दी. उनके मुताबिक, सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां जयपुर ईस्ट जिले में हुईं. जयपुर ईस्ट में 170 लोग गिरफ्तार हुए. जयपुर साउथ में 161 लोगों पर कार्रवाई हुई. जयपुर वेस्ट में 116 लोग गिरफ्तार किए गए. जयपुर नॉर्थ में 82 लोगों को पकड़ा गया. इन चारों जिलों का आंकड़ा जोड़ें तो कुल 529 लोग गिरफ्तार हुए.

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यानी पुलिस ने एक दिन के भीतर पूरे जयपुर कमिश्नरेट में अभियान चलाया. इसका मकसद सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना था, जिनसे आम लोगों को परेशानी होती है. अभियान में ऐसे लोगों को भी निशाने पर लिया गया, जिन पर हंगामा करने, गलत व्यवहार करने और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालने का आरोप था.

बार, क्लब और रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के मुताबिक, तय समय के बाद भी खुले मिले बार, क्लब और रेस्टोरेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. इस अभियान का मकसद शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक जगहों पर होने वाली ऐसी गतिविधियों को रोकना था, जिनसे आम लोगों को असुविधा होती है. शहर में सार्वजनिक जगहें सबके इस्तेमाल के लिए होती हैं. ऐसे में शराब पीकर हंगामा करना या दूसरों की आवाजाही और शांति में बाधा डालना पुलिस के लिए कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला बन जाता है.

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