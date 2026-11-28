मुंबई इंडियंस (MI) ने IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) 2027 के लिए रोहित शर्मा को फिर से कप्तान नियुक्त किया है. हार्दिक पंड्या के पंजाब किंग्स (PBKS) में जाने के बाद फ्रेंचाइजी ने यह जिम्मेदारी अपने सबसे सफल कप्तान को सौंपी. हालांकि, रोहित ने खुलासा किया है कि शुरुआत में वह दोबारा कप्तानी संभालने के पक्ष में नहीं थे. टीम के मालिक आकाश अंबानी से बातचीत के बाद उन्होंने इस प्रस्ताव पर विचार किया और अंततः चुनौती स्वीकार कर ली.

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मुंबई इंडियंस के सोशल मीडिया हैंडल पर दिए इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने बताया कि आकाश अंबानी ने उनसे मुलाकात कर टीम के भविष्य पर चर्चा की थी. इसी बातचीत में उनसे पूछा गया कि क्या वह फिर से कप्तानी करना चाहेंगे. रोहित ने कहा, 'मेरा ईमानदार विचार था कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं. मुझे घर जाकर इस बारे में सोचना पड़ा. पिछले कुछ समय में बहुत कुछ हुआ था और मुझे नहीं पता था कि मैं मानसिक रूप से इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं या नहीं.'

उन्होंने बताया कि इस बारे में अपनी पत्नी से भी चर्चा की. कुछ समय सोचने के बाद उन्हें लगा कि मुंबई को आगे बढ़ने के लिए सही दिशा की जरूरत है. रोहित ने कहा, 'मैं यह नहीं कह रहा कि टीम को बतौर लीडर मेरी जरूरत है, बल्कि टीम को दिशा की जरूरत है.'

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हार्दिक ने कप्तानी में किया निराश

रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने पांच बार आईपीएल खिताब जीता था. 2023 सीजन के बाद फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पंड्या को कप्तान बनाया. हालांकि, उनके नेतृत्व में टीम को निरंतर सफलता नहीं मिली. मुंबई 2024 में दसवें और 2026 में नौवें स्थान पर रही, जबकि 2025 में क्वालिफायर-2 तक पहुंची.

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रोहित शर्मा ने स्वीकार किया कि पिछले कुछ सीजन में टीम के प्रदर्शन से खिलाड़ी निराश थे. उन्होंने कहा कि परेशानी सिर्फ प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाने की नहीं थी, बल्कि टीम अपनी क्षमता के मुताबिक क्रिकेट नहीं खेल पा रही थी. यह निराशा किसी एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं थी.

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कप्तानी में वापसी के बाद रोहित शर्मा ने नए सीजन के लिए अपनी सोच भी जाहिर की. वह नहीं चाहते कि खिलाड़ी शुरुआत से ही खिताब के दबाव में रहें. उनकी प्राथमिकता ड्रेसिंग रूम में सकारात्मक माहौल बनाने और खिलाड़ियों को खुलकर खेलने का मौका देने की होगी. रोहित ने कहा, 'एक चीज जिस पर मैं अमल करना चाहता हूं, वह है ट्रॉफी की बात बिल्कुल नहीं करना. ट्रॉफी अभी बहुत दूर है. सबसे पहले हमें खेल का आनंद लेना होगा.'

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रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि मुंबई ने पांच आईपीएल खिताब जीते हैं, लेकिन टीम को अपनी पुरानी उपलब्धियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए. पिछले छह साल में फ्रेंचाइजी वैसा प्रदर्शन नहीं कर सकी है, जैसी उससे उम्मीद थी. अब रोहित का लक्ष्य पुरानी सफलताओं से प्रेरणा लेकर टीम को नए सिरे से मजबूत बनाना है.

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