लेखक कैसे बनें और लिखना कहां से शुरू करें? क्या लिखते ही दुनिया में छा जाने की जल्दबाजी सही है? साहित्य आजतक 2026 के मंच पर आयोजित 'उदय प्रकाश मास्टर क्लास' में वरिष्ठ लेखक उदय प्रकाश ने नई पीढ़ी के इन सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि लेखक बनने के लिए सबसे जरूरी है ठहरना, अपने आसपास की दुनिया को देखना और अपनी अलग पहचान बनाए रखना. उनके मुताबिक, हर लेखक का लेखन उसका अपना फिंगरप्रिंट होता है.

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उदय प्रकाश ने अपने बचपन और लेखन की शुरुआत का अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह एक छोटे से गांव से आते हैं. वहां गाय-बैल के बाहर जाने के बाद खाली गोसार में टाटपट्टी बिछाकर बच्चे पढ़ते थे. सर्दियों में पेड़ों की छांव में पढ़ाई होती थी. उस दौर में लिखने के लिए आज जैसी सुविधाएं नहीं थीं. उन्होंने बताया कि जब भी कोई नई तकनीक आती थी, लोग उसे रोकने और उसके नुकसान गिनाने लगते थे. इसलिए नई पीढ़ी को तकनीक का विरोध करने के बजाय उसे समझना चाहिए.

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लेखक की अपनी पहचान ही उसकी असली ताकत

उदय प्रकाश ने कहा कि आज की पीढ़ी तेजी से सब कुछ हासिल करना चाहती है. फास्ट फूड की तरह हर चीज तेजी से दुनिया भर में पहुंच रही है, लेकिन इस तेजी के बीच यह देखना जरूरी है कि उसमें अपना क्या है. उन्होंने कहा कि लेखक को अपनी अस्मिता और पहचान बचाकर रखनी चाहिए. अगर वह अपनी अलग पहचान बचा लेता है तो उसका साहित्य भी बचा रहेगा. लेखक को लगातार दौड़ने के बजाय रुककर देखना चाहिए, क्योंकि ठहरने पर ही दुनिया की रफ्तार और उसकी दिशा समझ आती है.

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उन्होंने लेखन की जिम्मेदारी को मनुष्यता और प्रकृति से भी जोड़ा. उदय प्रकाश के मुताबिक, बदलाव जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि विकास की दौड़ में गांव, नदियां, पेड़ और हवा ही गायब हो जाएं. लेखक का पहला काम जीवन की संभावनाओं और उसके बने रहने की शर्तों को बचाए रखना है.

'पीली छतरी वाली लड़की' से समझाया बदलाव का दौर

अपनी कहानी 'पीली छतरी वाली लड़की' का जिक्र करते हुए उदय प्रकाश ने बताया कि 1999 के आसपास तकनीक में आए बदलाव ने दुनिया और भाषा को तेजी से बदल दिया था. उन्होंने इस कहानी में कंप्यूटर, डेटा और समाज की पुरानी श्रेणियों के बीच प्रेम को एक ऐसी ताकत के रूप में दिखाया जो इन सीमाओं को पार करती है.

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लेखक उदय प्रकाश ने बताया कि बाद में इस किताब को भारत में बिक्री से हटाने की कोशिश हुई थी. उदय प्रकाश ने कहा कि एक लेखक को अपने लेखन के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ती है. AI पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंसानी बुद्धि की क्षमताओं के दायरे में है. उनके मुताबिक, तकनीक को समझने और सावधानी के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत है.

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