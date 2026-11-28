सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे बिहार के विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी की पार्टी का बताया जा रहा है. वीडियो में शादी की पार्टी के बाद का एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. जहां शादी की पार्टी में मेहमानों के लिए शानदार इंतजाम किए जाते हैं, वहीं पार्टी खत्म होने के बाद कुछ लोग ठंड से बचने के लिए ऐसा जुगाड़ करते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए.

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दरअसल, वायरल वीडियो में रात के समय कुछ लोग एक खुले मैदान में जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं. उनके आसपास प्लास्टिक की कुर्सियां भी रखी हुई हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग ठंड से बचने के लिए आग के पास इकट्ठा हुए हैं और अपने हाथों को आग के सामने करके गर्म कर रहे हैं. लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान जिस चीज ने खींचा, वह है प्लास्टिक की कुर्सी. वीडियो में एक पीले रंग की प्लास्टिक की कुर्सी को जलाते हुए दिखाई दे रहा है. कुर्सी का निचला हिस्सा आग की लपटों में घिरा हुआ है. वहीं, आसपास बैठे लोग इसी आग के पास अपने हाथ सेंकते नजर आ रहे हैं.

कुर्सी जलाकर हाथ सेंकने का वीडियो हुआ वायरल

वीडियो में कुछ लोग आग के काफी करीब बैठकर ठंड दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. आसपास कई दूसरे लोग भी मौजूद हैं. ऐसा लग रहा है कि पार्टी खत्म होने के बाद रात में ठंड बढ़ने पर लोगों ने गर्मी पाने के लिए यह अजीब तरीका अपनाया. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसे विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी की पार्टी से जोड़कर बताया जा रहा है. हालांकि, वीडियो की जगह और इसके पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन वीडियो में दिखाई दे रहा कुर्सी जलाने का नजारा लोगों का ध्यान जरूर खींच रहा है.

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10 बीघा में सजा था शादी का पंडाल

दरअसल, अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को बिहार के पटना जिले के पैतृक गांव नदवां में हुई थी. इस शादी को यादगार बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 10 बीघा जमीन पर विशाल पंडाल तैयार किया गया था. शादी में करीब 4 से 5 लाख मेहमानों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया था. मेहमानों के खाने के लिए 150 से ज्यादा तरह के पकवानों की व्यवस्था की गई थी.

खाना बनाने के लिए सैकड़ों हलवाई और कारीगर जुटे हुए थे. शादी में सिर्फ खाने-पीने का ही नहीं, बल्कि मेहमानों के स्वागत और मनोरंजन का भी खास इंतजाम किया गया था. इस शादी में घुड़दौड़ भी आकर्षण का बड़ा केंद्र रही. इसके लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत कई जगहों से घोड़े और घुड़सवार बुलाए गए थे. बताया गया कि इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को महिंद्रा थार देने का ऐलान किया गया था. वहीं, दूल्हे के लिए करीब 3 करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर कार की भी चर्चा रही.

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