रिश्तों के देश में किराए के पोते-पोतियों की नौबत क्यों आई?

भारतीय समाज में परिवार कभी सबसे मजबूत सामाजिक इकाई मानी जाती थी. संयुक्त परिवार की दीवारें बुजुर्गों को सुरक्षा देती थीं और बच्चों को जड़ों से जोड़ती थीं. लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह तस्वीर तेजी से बदल रही है. करियर और बेहतर भविष्य की तलाश में युवा दूसरे शहरों या विदेशों में बस रहे हैं. पीछे छूट रहे हैं उनके बुजुर्ग माता-पिता, जिनके लिए अकेलापन अब एक रोजमर्रा का यथार्थ बन गया है. इसी खालीपन को भरने के लिए बाजार ने एक नया मॉडल पेश किया है-‘किराए के पोते-पोती’ यानी रेंट-ए-ग्रांडचाइल्ड. गुरुग्राम जैसे शहरों में स्टार्टअप युवा पेशेवरों को बुजुर्गों के साथ समय बिताने, उन्हें बाजार या अस्पताल ले जाने, ताश खेलने या बस बातें सुनने के लिए घंटे के हिसाब से उपलब्ध करा रहे हैं. यह सेवा उन परिवारों के लिए व्यावहारिक समाधान लग सकती है जिनके बच्चे दूर हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई उतनी सरल नहीं है जितनी पहली नजर में दिखती है.

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यह सिर्फ बच्चों का अपने माता-पिता को छोड़कर जाना नहीं है. आज कई बुजुर्ग खुद अपने बेटे-बेटियों के साथ रहना पसंद नहीं करते. उनके पास आर्थिक स्वतंत्रता है. अपना मकान, किराए की आय, पेंशन, या खेती-बाड़ी से आने वाला पैसा उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है. वे अपनी दिनचर्या, आदतें और स्वतंत्रता को बाधित नहीं होने देना चाहते. शहरों में बेटे या बेटी के घर में रहना उनके लिए अक्सर अनुशासन और समझौतों का बोझ बन जाता है. पीढ़ीगत अंतर, आधुनिक जीवनशैली और भीड़-भाड़ वाले शहर उन्हें अपने गांव या छोटे शहर की सहज जिंदगी से दूर ले जाते हैं. दूसरी ओर, युवा दंपत्ति दोनों नौकरी करते हैं. वे चाहते हैं कि बुजुर्ग उनके साथ रहें ताकि बच्चों की देखभाल भी हो जाए और घर में कोई बुजुर्ग उपस्थिति रहे. लेकिन बुजुर्ग अक्सर इस व्यवस्था को अपनी आजादी पर हमला मानते हैं. नतीजा यह होता है कि दोनों तरफ से दूरी बढ़ती जाती है. अकेलेपन का दोष किसी एक पक्ष पर डालना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिम्मेदारी दोनों की है.

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इस बदले हुए सामाजिक ढांचे में ‘किराए के पोते-पोती’ का उदय एक बाजार प्रतिक्रिया है. युवा साथी बुजुर्गों के साथ मंदिर जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दवाओं का ध्यान रखते हैं और बातचीत का साथ देते हैं. कई मामलों में ये युवा बुजुर्गों के लिए अपने बच्चों जैसा अनुभव बन जाते हैं. देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. अकेलेपन की समस्या भी उसी अनुपात में बढ़ रही है. ऐसे में ये सेवाएं कुछ राहत जरूर देती हैं. लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या रिश्तों को किराए पर लेना एक स्थायी समाधान है? जब प्यार और देखभाल की जगह घंटे के हिसाब से फीस लग जाती है, तो क्या हम अपनी सामाजिक विरासत को कमजोर नहीं कर रहे?

संयुक्त परिवार का टूटना केवल आर्थिक कारणों से नहीं हुआ. शिक्षा, रोजगार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने युवाओं को घर से बाहर खींचा. साथ ही, बुजुर्गों की अपनी प्राथमिकताओं ने भी दूरी बढ़ाई. दोनों पक्ष अपनी सुविधा और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दे रहे हैं. युवा परिवार अपने करियर और बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि बुजुर्ग अपनी आखिरी उम्र को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं. दोनों की इच्छाएं जायज हैं, लेकिन जब ये इच्छाएं एक-दूसरे से टकराती हैं तो बीच में खालीपन पैदा होता है. बाजार इस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा है, और इसमें कोई बुराई नहीं. लेकिन यह भी याद रखना होगा कि किराए का साथी कभी असली परिवार की जगह नहीं ले सकता. वह व्यावहारिक मदद दे सकता है, भावनात्मक गहराई नहीं.

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इस स्थिति से निपटने के लिए दोनों पक्षों को कुछ समझौते करने होंगे. युवाओं को अपने माता-पिता के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए, चाहे वे दूर ही रहें. वीडियो कॉल, नियमित यात्रा और उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है. बुजुर्गों को भी यह समझना होगा कि पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण एकांत दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं. समाज को भी ऐसे मॉडल विकसित करने होंगे जो बुजुर्गों की स्वतंत्रता का सम्मान करें और साथ ही उन्हें सामाजिक जुड़ाव प्रदान करें. सामुदायिक केंद्र, स्थानीय सहायता समूह और डिजिटल प्लेटफॉर्म मददगार हो सकते हैं.

‘किराए के पोते-पोती’ का यह मॉडल हमें चेतावनी देता है कि परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा. यह बदलाव अपरिहार्य है, लेकिन इसे स्वीकार करते हुए हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बुजुर्ग अपनी आखिरी उम्र में अकेले और उपेक्षित न रहें. अकेलेपन का समाधान केवल बाजार नहीं दे सकता. इसके लिए परिवार, समाज और व्यक्ति तीनों को अपनी भूमिका निभानी होगी. जब तक हम यह संतुलन नहीं खोजते, तब तक रिश्ते किराए पर लेना एक सुविधा बन सकता है, लेकिन यह कभी विकल्प नहीं बन सकता. भारतीय समाज को अपनी जड़ों और भविष्य दोनों को साथ लेकर चलना होगा. वरना अकेलापन और बाजार दोनों ही बढ़ते रहेंगे, और असली रिश्ते धीरे-धीरे कमजोर होते जाएंगे.

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