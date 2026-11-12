How To Dye Hair Without Color: सफेद बालों पर नहीं चढ़ता मेहंदी का रंग? मिलाएं ये 5 चीजें, घर पर बनाएं नेचुरल कलर

बालों की समस्या से आजकल लोग खूब परेशान हैं. फिर चाहे वो बालों का रूखा और बेजान होना हो या फिर कम उम्र में ही बाल सफेद होना. बिगड़े खानपान और खराब लाइफस्टाइल के चलते आजकल लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं. किसी के बालों में कुछ सफेद लटें नजर आने लगती हैं तो किसी के सिर पर सफेदी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है. ऐसे में सफेद बालों को छिपाने के लिए लोग बार-बार पार्लर जाते हैं या बाजार में मिलने वाले हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं. ये कलर, बालों को इंस्टेंट काला को कर देते हैं, लेकिन बालों की सेहत को भी खराब कर देते हैं. ऐसे में कुछ लोग बालों को रंगने के लिए मेहंदी लगाते हैं. हालांकि, लोगों को मेहंदी लगाने के बाद भी काला रंग नहीं मिल पाता. अगर आप भी उनमें शामिल हैं, तो परेशान ना हों.

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मेहंदी में कुछ ऐसी चीजें मिलाई जा सकती हैं, जिनसे काला रंग पाने में मदद मिल सकती है. खास बात ये है कि ये सभी चीजें लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती हैं. इन सभी को मिलाकर आप घर पर ही मेहंदी का एक अलग घोल तैयार कर सकते हैं. इससे बालों को नेचुरल डार्क कलर लाने में मदद मिल सकती है. आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका और इस्तेमाल करने का सही तरीका.



मेहंदी में मिलाएं ये 5 चीजें

सफेद बालों पर मेहंदी लगाने से पहले उसमें कुछ घरेलू चीजें मिलाई जा सकती हैं. ये चीजें मेहंदी के रंग और उसकी रंगत को अलग बनाने में मदद कर सकती हैं.



मेथी दाना: मेहंदी के मिश्रण में एक चम्मच मेथी दाना इस्तेमाल कर सकते हैं.

लौंग: 7 से 8 लौंग डालने से काढ़े में अच्छी खुशबू आती है.

चायपत्ती: दो चम्मच चायपत्ती मिश्रण में डालें. इससे मेहंदी की रंगत गहरी करने में मदद मिल सकती है.

चुकंदर: एक कटोरी कद्दूकस किया हुआ चुकंदर मिलाएं. इससे बालों पर हल्की लालिमा आ सकती है.

कॉफी पाउडर: मेहंदी में थोड़ा कॉफी पाउडर मिलाने से रंगत में भूरापन आ सकता है.



घर पर इस तरह तैयार करें नेचुरल हेयर कलर

सबसे पहले एक पैन में दो गिलास पानी लें. इसमें एक चम्मच मेथी दाना, 7 से 8 लौंग, दो चम्मच चायपत्ती और एक कटोरी कद्दूकस किया हुआ चुकंदर डाल दें. अब इस पानी को करीब 10 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें. जब पानी अच्छी तरह उबल जाए तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें.

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इसके बाद पानी को छानकर अलग रख लें. अब एक बर्तन में जरूरत के हिसाब से मेहंदी पाउडर लें और उसमें थोड़ा कॉफी पाउडर मिलाएं. तैयार किए गए काढ़े को धीरे-धीरे मेहंदी में डालें और अच्छी तरह मिलाते रहें. इससे गाढ़ा और चिकना पेस्ट तैयार हो जाएगा.

लोहे के बर्तन में रखने से गहरा हो सकता है रंग

अगर आप मेहंदी की रंगत को गहरा करना चाहते हैं तो तैयार पेस्ट को कुछ घंटों के लिए लोहे के बर्तन में रख सकते हैं. इसके बाद इसे बालों पर लगाने के लिए इस्तेमाल करें. ध्यान रखें कि मेहंदी का रंग बालों पर कैसा आएगा ये हर व्यक्ति के बालों के नेचुरल कलर, उनकी कंडीशन और मिश्रण की मात्रा पर भी निर्भर करता है.



बालों में मेहंदी लगाने का सही तरीका

मेहंदी लगाने से पहले बालों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. अब बालों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटें और ब्रश या हाथों की मदद से मेहंदी का पेस्ट जड़ों से लेकर बालों की लंबाई तक लगाएं. ध्यान रखें कि बालों का कोई हिस्सा छूटने न पाए.

इसके बाद मेहंदी को करीब 2 से 4 घंटे तक बालों में लगा रहने दें. तय समय पूरा होने पर बालों को सादे पानी से अच्छी तरह धो लें.



पहली बार इस्तेमाल करने से पहले जरूर करें ये काम

घरेलू चीजों से तैयार किया गया मिश्रण भी हर किसी की स्किन के लिए सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं है. इसलिए इसे पहली बार लगाने से पहले हाथ या कान के पीछे की स्किन पर पैच टेस्ट जरूर करें. अगर खुजली, जलन, लालिमा या सूजन जैसी परेशानी हो तो इसका इस्तेमाल न करें.

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एक जरूरी बात: मेहंदी और इन घरेलू चीजों से सफेद बालों की रंगत बदल सकती है, लेकिन यह बालों को दोबारा काला नहीं करती और न ही सफेद होने की प्रोसेस को रोकती है. अगर कम उम्र में तेजी से बाल सफेद हो रहे हैं तो इसके पीछे पोषण की कमी या अन्य कारण हो सकते हैं. ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है.

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