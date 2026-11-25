23 नवंबर की दोपहर दिल्ली के जामा मस्जिद थाने में जो हुआ, वह किसी सामान्य आपराधिक घटना की तरह भुला देने वाला मामला नहीं है. एक व्यक्ति को उसकी मां और बहन की शिकायत पर पुलिस थाने बुलाती है. शिकायत थी कि वह उन्हें परेशान करता है. पुलिस का मकसद उसे समझाना था, लेकिन वह समझने के बजाय पुलिसकर्मियों पर ही टूट पड़ता है. चाकू से हमला करता है, पांच पुलिसकर्मियों को घायल कर देता है और फिर थाने से बाहर निकलकर स्कूटी छीन लेता है. पीछा करने पहुंची पुलिस पर दोबारा हमला करता है. इस बार चार पुलिसकर्मी और घायल होते हैं. आखिरकार पुलिस को गोली चलाकर उसे काबू करना पड़ता है. कुल नौ पुलिसकर्मी घायल होते हैं.

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इस पूरी घटना में सबसे विचलित करने वाली बात चाकूबाजी नहीं, बल्कि उसका घटनास्थल है. यह हमला किसी सुनसान सड़क, बाजार या अंधेरी गली में नहीं हुआ. यह पुलिस थाने के भीतर शुरू हुआ, उस जगह जहां कानून का अधिकार सबसे अधिक प्रभावी होना चाहिए. जिस व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ और समझाइश के लिए बुलाया था, वह उसी पुलिस व्यवस्था को चुनौती देकर निकल भागा. यह दुस्साहस आखिर आया कहां से?

यह घटना पुलिस के सामने एक असहज सवाल खड़ा करती है. क्या अपराधियों के मन से कानून का डर कम हो रहा है? क्या वर्दी और पुलिस थाने का भी कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं रह गया है? एक समय था जब थाने में बुलाए जाने भर से आदमी के भीतर एक तरह का भय पैदा होता था. आज अगर कोई व्यक्ति थाने के भीतर पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला करने और फिर सड़क पर भी उसी दुस्साहस को दोहराने का साहस जुटा रहा है, तो यह केवल उसकी व्यक्तिगत उग्रता का मामला नहीं है. यह कानून के प्रति उसके नजरिये और व्यवस्था के प्रति उसके बेखौफ होने का भी संकेत है.

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बेशक, इस दुस्साहस के पीछे की असली वजह जांच से ही सामने आएगी. गुस्सा, अकड़, गुंडई, किसी पुरानी रंजिश का आवेश या कोई और वजह, अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. लेकिन आरोपी का मानसिक रूप से स्वस्थ होना, यदि जांच में इसकी पुष्टि होती है, तो सवाल और गंभीर हो जाता है. आखिर एक सामान्य पारिवारिक शिकायत पर थाने बुलाया गया व्यक्ति अचानक इतना हिंसक कैसे हो गया कि पुलिसकर्मियों की जान लेने पर उतारू हो गया? क्या उसे कानून का कोई भय नहीं था या उसे अपनी ताकत और दुस्साहस पर इतना भरोसा था कि पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी?

इस घटना का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. आरोपी की मां और बहन खुद पुलिस से शिकायत करने पहुंची थीं. यानी जिन महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत थी, उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने वाली पुलिस ही हमले का शिकार हो गई. यह घरेलू उत्पीड़न की शिकायतों को गंभीरता से लेने की जरूरत भी बताता है. परिवार के भीतर किसी व्यक्ति का हिंसक या उत्पीड़क व्यवहार केवल निजी मामला नहीं होता. समय रहते उसकी गंभीरता समझना जरूरी है. पुलिस को ऐसे मामलों में केवल समझाइश के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि शिकायत की प्रकृति और आरोपी के व्यवहार के अनुरूप सावधानी भी बरतनी चाहिए.

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लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की अपनी जवाबदेही का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है. थाने के भीतर कोई व्यक्ति चाकू लेकर कैसे पहुंच गया? क्या उसकी तलाशी नहीं ली गई? हमला होने के बाद वह थाने से बाहर निकलकर स्कूटी छीनने में कैसे सफल हुआ? क्या थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों के पास ऐसी स्थिति से निपटने की पर्याप्त तैयारी थी? इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए. पुलिस की बहादुरी और तत्परता अपनी जगह है, लेकिन ऐसी नौबत आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था क्यों नाकाम हुई, इसका हिसाब भी जरूरी है.

इस घटना को केवल पुलिस की नाकामी कहना भी उचित नहीं है. वर्दी किसी व्यक्ति को अजेय नहीं बनाती. पुलिसकर्मी भी परिवारों से जुड़े इंसान हैं. उनकी सुरक्षा के लिए थानों में बेहतर व्यवस्था, जोखिम का आकलन और आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए.

विडंबना यह है कि पुलिस के प्रति समाज में पहले से ही एक मिली-जुली छवि है. भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार और आम लोगों की शिकायतों पर ढिलाई के कारण पुलिस को लेकर नाराजगी भी रहती है. शायद यही वजह है कि पुलिसकर्मियों पर हुए इस हमले को लेकर समाज में वैसी संवेदना या आक्रोश नहीं दिखाई देता, जैसा किसी दूसरी संस्था पर हमले के बाद दिख सकता है. लेकिन पुलिस की आलोचना का मतलब यह नहीं हो सकता कि उस पर हमला सामान्य मान लिया जाए. पुलिस की जवाबदेही जरूरी है और उसकी सुरक्षा भी. दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक मजबूत कानून व्यवस्था की अनिवार्य शर्तें हैं.

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जामा मस्जिद थाने की यह घटना इसलिए भी गंभीर है कि यह अपराधी के दुस्साहस और पुलिस व्यवस्था की कमजोरियों को एक साथ उजागर करती है. सवाल सिर्फ नौ पुलिसकर्मियों के घायल होने का नहीं है. सवाल उस भरोसे का है, जिसके आधार पर नागरिक अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचता है. अगर शिकायत सुनने और सुरक्षा देने वाली जगह ही असुरक्षित हो जाए, तो आम आदमी का भरोसा कहां टिकेगा?

कानून का इकबाल केवल हथियारों, वर्दी और सरकारी इमारतों से कायम नहीं होता. वह अपराधी के मन में कानून के भय और आम नागरिक के मन में सुरक्षा के विश्वास से कायम होता है. जामा मस्जिद की घटना ने इन दोनों कसौटियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. इन सवालों का जवाब सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार कर देने या गोली मारकर काबू कर लेने से नहीं मिलेगा.

जवाबदेही तय करनी होगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के इंतजाम भी करने होंगे. क्योंकि जिस थाने में पुलिस ही सुरक्षित नहीं, वहां आम आदमी की सुरक्षा का भरोसा आखिर कैसे कायम रहेगा?

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