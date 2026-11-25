पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का फिर से हाथ मिलाना पहली नजर में दोनों दलों की राजनीतिक जरूरत का नतीजा हो सकता है. छह साल पहले कृषि कानूनों के विरोध में टूटा गठबंधन अब गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर फिर जुड़ गया है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पंजाब और पंजाबियों के हित में बताया है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अकाली दल को गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका देते हुए यह भी साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री अकाली दल का ही होगा. लेकिन इस राजनीतिक मिलन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को पंजाब में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश छोड़कर फिर अकाली दल के सामने छोटी भूमिका स्वीकार करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या यह वास्तव में दोनों दलों की बराबरी का गठबंधन है या बीजेपी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को अकाली दल के सामने गिरवी रख दिया है?

बीजेपी के इस फैसले को समझने के लिए पंजाब की राजनीति में दोनों दलों के पुराने रिश्तों को देखना होगा. करीब दो दशक तक अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन पंजाब की राजनीति का एक मजबूत समीकरण रहा है. इस गठबंधन में अकाली दल हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहा और बीजेपी उसके छोटे सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ती रही. 117 सदस्यीय विधानसभा में अकाली दल अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ता था, जबकि बीजेपी के हिस्से में करीब 23 सीटें आती थीं. गठबंधन ने तीन बार सरकार भी बनाई. लेकिन इस राजनीतिक व्यवस्था की एक सीमा थी. बीजेपी पंजाब में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जमीन तैयार नहीं कर पाई. उसकी पहचान अकाली दल के सहयोगी तक ही सीमित रही.

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2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोनों दलों के रास्ते अलग हुए तो बीजेपी के सामने पंजाब में अपने दम पर राजनीतिक विस्तार का अवसर था. अकाली दल से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला आसान नहीं था. पार्टी जानती थी कि उसके पास पंजाब के ग्रामीण इलाकों में मजबूत संगठन और किसान समुदाय के बीच पर्याप्त स्वीकार्यता नहीं है. इसके बावजूद उसने अलग रास्ता चुना. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केवल दो सीटें मिलीं और अकाली दल भी महज तीन सीटों पर सिमट गया. यह दोनों दलों के लिए बड़ा राजनीतिक झटका था. लेकिन बीजेपी के लिए इस हार में भी एक संभावना छिपी थी. वह अकाली दल की छाया से निकलकर अपना स्वतंत्र वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रही थी.

2024 के लोकसभा चुनाव में इस कोशिश के कुछ संकेत भी मिले. बीजेपी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी. उसे एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसका वोट प्रतिशत बढ़कर 18.56 फीसदी हो गया, जबकि 2019 में यह 9.63 फीसदी था. इसके उलट अकाली दल का वोट प्रतिशत 27.45 से गिरकर 13.42 फीसदी पर आ गया. अकाली दल केवल बठिंडा की सीट बचा पाया। इन आंकड़ों को सिर्फ सीटों की संख्या से नहीं समझा जा सकता. बीजेपी के लिए यह संकेत था कि पंजाब में उसका स्वतंत्र वोट बैंक आकार ले रहा है. शहरी क्षेत्रों में उसकी पकड़ और हिंदू मतदाताओं के बीच उसकी स्वीकार्यता बढ़ने की संभावना बन रही थी. पार्टी को उम्मीद रही होगी कि आने वाले वर्षों में वह कांग्रेस के परंपरागत हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा सकेगी और राज्य की राजनीति में एक स्वतंत्र विकल्प बनकर उभरेगी.

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ऐसे में सवाल उठता है कि जब बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा था और अकाली दल का घट रहा था तो फिर गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब दोनों दलों की कमजोरियों में छिपा है. बीजेपी का शहरी और हिंदू मतदाताओं के बीच कुछ आधार जरूर है, लेकिन पंजाब की राजनीति में केवल इस आधार के सहारे सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं है. राज्य की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और किसान राजनीति का यहां विशेष महत्व है. बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसान आंदोलन के बाद ग्रामीण पंजाब में अपनी स्वीकार्यता बहाल करने की है. दूसरी ओर अकाली दल का पारंपरिक ग्रामीण और सिख वोट बैंक कमजोर हुआ है. वह अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाना चाहता है. लिहाजा दोनों दलों को एक-दूसरे की जरूरत महसूस हुई होगी. पर बीजेपी के लिए तो यह बेहद घाटे वाला सौदा ही दिख रहा है.

क्योंकि राजनीतिक जरूरत के नाम पर बीजेपी ने जो शर्तें स्वीकार की हैं, वे उसके लिए असहज करने वाली हैं. गठबंधन की घोषणा के साथ ही अमित शाह ने अकाली दल को बड़े भाई की भूमिका देने और मुख्यमंत्री पद उसी के पास रहने की बात कह दी. सीट बंटवारे को लेकर भी शुरुआती रिपोर्टों में बीजेपी की ओर से 45 से 50 सीटों की मांग की बात सामने आई है. यानी पिछली बार की 23 सीटों की तुलना में करीब दोगुनी सीटें मांगने की तैयारी है. यह दावा अपने आप में बताता है कि बीजेपी अब पहले जैसी छोटी सहयोगी नहीं रहना चाहती. लेकिन मुख्यमंत्री पद और गठबंधन के नेतृत्व का सवाल उसके सामने एक बड़ी राजनीतिक सीमा खड़ी करता है. अगर बीजेपी का वोट प्रतिशत अकाली दल से अधिक है तो फिर मुख्यमंत्री पद पर उसका दावा क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर गठबंधन में राजनीतिक ताकत का आकलन केवल पुराने रिश्तों के आधार पर कब तक होता रहेगा?

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बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पंजाब में हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाना है. पंजाब में हिंदू मतदाता एक महत्वपूर्ण राजनीतिक वर्ग है. शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस वोट बैंक को लेकर मुकाबला रहा है. अकाली दल के साथ गठबंधन में रहते हुए बीजेपी की यह कोशिश सीमित हो सकती है. उसे अपने उम्मीदवारों, अपने नेतृत्व और अपने राजनीतिक एजेंडे के आधार पर जनता के बीच जाने का अवसर कम मिलेगा. इसके उलट अकाली दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मतलब होगा कि बीजेपी एक बार फिर अपनी राजनीतिक पहचान को सहयोगी दल के पीछे रख दे. वह कांग्रेस से हिंदू वोट छीनने की कोशिश कैसे करेगी, जब चुनाव का चेहरा और मुख्यमंत्री पद का दावेदार अकाली दल होगा? बीजेपी के सामने यह एक बुनियादी राजनीतिक विरोधाभास है.

यह भी ध्यान रखना होगा कि पंजाब में अकाली दल की राजनीतिक विरासत अब पहले जैसी मजबूत नहीं है. बेअदबी के मामलों, नशे की समस्या और शासन को लेकर उठे सवालों ने उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया है. 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का तीन सीटों पर सिमट जाना और 2024 में उसका वोट प्रतिशत गिरना इस कमजोरी का प्रमाण है. ऐसे में बीजेपी का उसके नेतृत्व को स्वीकार करना अपने राजनीतिक भविष्य को एक ऐसे दल के साथ जोड़ना है जिसकी विश्वसनीयता और जनाधार दोनों को फिर से मजबूत होने की जरूरत है. गठबंधन से अकाली दल को तत्काल राजनीतिक संजीवनी मिल सकती है, लेकिन बीजेपी को इससे कितना लाभ होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है.

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प्रधानमंत्री मोदी ने गठबंधन को स्वाभाविक बताते हुए अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और प्रकाश सिंह बादल के पुराने रिश्तों की याद दिलाई है. राजनीतिक रिश्तों और विरासत का अपना महत्व है, लेकिन चुनावी राजनीति केवल अतीत की स्मृतियों के सहारे नहीं चलती. आज का पंजाब 1990 और 2000 के दशक वाला पंजाब नहीं है. आम आदमी पार्टी के उभार ने राज्य की राजनीति को बदल दिया है. कांग्रेस अब भी एक प्रमुख ताकत है और अकाली दल अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहा है. ऐसे में बीजेपी को यह तय करना होगा कि वह पंजाब में एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति बनना चाहती है या फिर अकाली दल की सहयोगी बने रहकर सीमित भूमिका से संतुष्ट रहना चाहती है.

बीजेपी के लिए यह गठबंधन सत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन पार्टी को यह भी समझना होगा कि हर चुनावी समझौता राजनीतिक विस्तार का रास्ता नहीं बनता. कई बार तत्काल लाभ की रणनीति भविष्य की संभावनाओं को सीमित कर देती है. पंजाब में बीजेपी के पास अपने दम पर आगे बढ़ने का एक अवसर बन रहा था. उसे संगठन मजबूत करने, ग्रामीण क्षेत्रों में संवाद बढ़ाने और शहरी हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ का विस्तार करने की जरूरत थी. इसके बजाय उसने फिर उसी पुराने समीकरण में लौटने का फैसला किया है, जिसमें नेतृत्व अकाली दल के हाथ में रहेगा.

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आखिरकार बीजेपी को यह तय करना होगा कि पंजाब में उसकी मंजिल क्या है. अगर मकसद केवल अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ना और सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करना है तो यह गठबंधन व्यावहारिक हो सकता है. लेकिन अगर पार्टी पंजाब में कांग्रेस का विकल्प बनना चाहती है और अपना स्वतंत्र जनाधार तैयार करना चाहती है तो अकाली दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ना उस लक्ष्य के विपरीत है. बराबरी का गठबंधन भी एक समझदारी भरा समझौता हो सकता था, लेकिन नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद पहले ही अकाली दल को सौंप देना बीजेपी की कमजोर सौदेबाजी को दिखाता है. पंजाब में बीजेपी ने अकाली दल के साथ हाथ तो मिला लिया है, लेकिन इस हाथ मिलाने में उसकी अपनी राजनीतिक पहचान कितनी बची रहेगी, इसका जवाब 2027 के चुनाव नतीजों से पहले ही पार्टी को अपने भीतर तलाशना चाहिए.

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