scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पहले RSS का ट्रेनिंग कैंप, फिर जनगणना के नए नियम... कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जनगणना 2027 के नियमों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि RSS-BJP से जुड़े कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है. उन्होंने जनगणना की निष्पक्षता पर भी चिंता जताई है.

Advertisement
X
जयराम रमेश ने जनगणना 2027 पर उठाए सवाल. (File photo: ITG)
जयराम रमेश ने जनगणना 2027 पर उठाए सवाल. (File photo: ITG)

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जनगणना 2027 के लिए कर्मचारियों की पात्रता सूची बढ़ाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इस बदलाव के पीछे RSS-BJP से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं को रोजगार देने की मंशा हो सकती है. अपने ट्वीट में उन्होंने RSS के ट्रेनिंग कैंप, जनसांख्यिकीय बदलावों पर सुझाव मांगने वाली समिति और जनगणना की नई अधिसूचना का जिक्र किया. जयराम रमेश ने इन घटनाक्रमों को जोड़ते हुए जनगणना की निष्पक्षता पर चिंता जताई.

जयराम रमेश का कहना है कि RSS ने 10 से 12 जुलाई 2026 के बीच बेलगावी में जनगणना 2027 को लेकर एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया था. उन्होंने इस कैंप के एजेंडे और जनगणना के लिए कर्मचारियों की पात्रता सूची बढ़ाने के फैसले को साथ रखकर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि इस बदलाव से RSS-BJP से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं को रोजगार मिल सकता है.

जनसांख्यिकीय बदलावों पर सुझाव मांगने वाली समिति भी निशाने पर

जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बनाई गई जनसांख्यिकीय बदलावों से जुड़ी उच्चस्तरीय समिति पर भी सवाल उठाए. उनके मुताबिक, समिति ने 14 अक्टूबर 2026 को देश में आबादी से जुड़े बदलावों पर आम लोगों के साथ भारतीय और विदेशी संगठनों से सुझाव मांगे थे. उन्होंने समिति के सदस्यों के RSS से जुड़े होने का आरोप लगाया. उन्होंने इस आधार पर समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

SIR के बाद कितने घुसपैठियों के नाम कटे? कांग्रेस ने अमित शाह से पूछे सवाल
congress jairam ramesh clarification opposition leaders missed lunch
जंतर-मंतर पर विपक्ष के प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आई सपा, जयराम रमेश ने दी सफाई
CWC Meeting (Photo: PTI)
CWC में नीतीश पर मतभेद! सोनिया बोलीं- अच्छा हुआ NDA में चले गए
owaisi news
धार्मिक आधार पर प्रॉपर्टी डेटा पर बवाल, ओवैसी बोले- हक छीनेगी सरकार
Jairam Ramesh questions Census in Election states
चुनावी राज्यों में जनगणना की टाइमिंग पर भड़की कांग्रेस, कहा- खराब प्लानिंग
Advertisement

जनगणना की निष्पक्षता पर जताई चिंता

जयराम रमेश ने 16 अक्टूबर 2026 को जारी जनगणना की अधिसूचना को इन घटनाक्रमों के संदर्भ में देखने की बात कही. उन्होंने आशंका जताई कि कर्मचारियों की पात्रता बढ़ाने से जनगणना की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. उन्होंने इसकी तुलना मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से भी की और जनगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई. हालांकि, RSS-BJP से जुड़े कार्यकर्ताओं को रोजगार देने और जनगणना में गड़बड़ी की आशंका जयराम रमेश के आरोप हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सेरेमिक और विट्रीफाइड टाइल्स क्या होती है? किसमें कम आएगा खर्चा |
    पानी रुका, इंटरनेट बंद और बिजली गुल... श्रीलंका में तीन घंटे से ज्यादा समय से ब्लैकआउट |
    'यूपी में माफिया राज खत्म, कानून का शासन लागू हुआ', CM योगी का सपा पर वार |
    जडेजा OUT, यशस्वी भी गायब, 2027 वर्ल्ड कप के प्लान से BCCI ने बाहर किए दोनों खिलाड़ी? |
    सालों पहले हो गई थी अनिरुद्ध की शादी की भविष्यवाणी! अब जल्द IPL टीम की मालकिन संग लेंगे सात-फेरे |
    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी, 8 श्रद्धालुओं की मौत |
    बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में बड़ा हादसा, रिसॉर्ट में भड़की आग, बच्चे समेत 10 लोगों की जलकर मौत |
    फेक WhatsApp को मिले 5 लाख डाउनलोड, तुरंत करें रिमूव, असली ऐप ऐसे पहचानें |
    ग्रेटर नोएडा: एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, नूडल्स खाकर सोए थे सभी |
    Kal Ka Rashifal 18 October 2026: कल 4 राशियों पर बरसेगा पैसा, जानें मेष से मीन तक का राशिफल
    Advertisement