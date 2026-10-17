पहले RSS का ट्रेनिंग कैंप, फिर जनगणना के नए नियम... कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जनगणना 2027 के लिए कर्मचारियों की पात्रता सूची बढ़ाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इस बदलाव के पीछे RSS-BJP से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं को रोजगार देने की मंशा हो सकती है. अपने ट्वीट में उन्होंने RSS के ट्रेनिंग कैंप, जनसांख्यिकीय बदलावों पर सुझाव मांगने वाली समिति और जनगणना की नई अधिसूचना का जिक्र किया. जयराम रमेश ने इन घटनाक्रमों को जोड़ते हुए जनगणना की निष्पक्षता पर चिंता जताई.

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जयराम रमेश का कहना है कि RSS ने 10 से 12 जुलाई 2026 के बीच बेलगावी में जनगणना 2027 को लेकर एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया था. उन्होंने इस कैंप के एजेंडे और जनगणना के लिए कर्मचारियों की पात्रता सूची बढ़ाने के फैसले को साथ रखकर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि इस बदलाव से RSS-BJP से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं को रोजगार मिल सकता है.

The Modi Govt has now expanded the list of eligible enumerators for Census 2027. There is much mischief behind it. During July 10-12, 2026, the RSS held a big training camp in Belgaum for its cadres on the single-point agenda of Census 2027. The High-Level Committee on Demographic Changes set up by the Union Home Ministry on May 26, 2026 has just asked for inputs from the public, including Indian and foreign organisations, on demographic changes in the country. The only thing high level of this committee is the affiliation of its members to the RSS ecosystem. So we know where these inputs will come from. The Census Notification of October 16, 2026 has to be seen in light of the RSS training camp of July 10-12, 2026 and the Demographic Change Committee’s call for inputs on October 14, 2026. It is clear this is a Rozgar Guarantee Yojana for thousands of RSS/BJP workers. This will most certainly further contaminate an already subverted Census. Another institution is being destroyed. Like SIR, the Census will also be dangerously doctored. There are no limits to the diabolical designs of the PM-HM duo. — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 17, 2026

जनसांख्यिकीय बदलावों पर सुझाव मांगने वाली समिति भी निशाने पर

जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बनाई गई जनसांख्यिकीय बदलावों से जुड़ी उच्चस्तरीय समिति पर भी सवाल उठाए. उनके मुताबिक, समिति ने 14 अक्टूबर 2026 को देश में आबादी से जुड़े बदलावों पर आम लोगों के साथ भारतीय और विदेशी संगठनों से सुझाव मांगे थे. उन्होंने समिति के सदस्यों के RSS से जुड़े होने का आरोप लगाया. उन्होंने इस आधार पर समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं.

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जनगणना की निष्पक्षता पर जताई चिंता

जयराम रमेश ने 16 अक्टूबर 2026 को जारी जनगणना की अधिसूचना को इन घटनाक्रमों के संदर्भ में देखने की बात कही. उन्होंने आशंका जताई कि कर्मचारियों की पात्रता बढ़ाने से जनगणना की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. उन्होंने इसकी तुलना मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से भी की और जनगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई. हालांकि, RSS-BJP से जुड़े कार्यकर्ताओं को रोजगार देने और जनगणना में गड़बड़ी की आशंका जयराम रमेश के आरोप हैं.



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