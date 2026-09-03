तमिलनाडु में बनेगा नया सचिवालय, CM विजय ने लॉन्च किया 1200 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में अब नया सचिवालय और विधानसभा परिसर बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने विधानसभा में नियम 110 के तहत दिए अपने बयान में नए कॉम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा की. इसके लिए करीब 1,200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत तय की गई है. नए परिसर का बिल्ट-अप एरिया 20 लाख वर्ग फीट होगा.

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मुख्यमंत्री ने बताया कि फोर्ट सेंट जॉर्ज करीब 400 साल से तमिलनाडु सरकार का प्रशासनिक केंद्र रहा है. 1640 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां जमीन खरीदी थी और 1644 में इसका निर्माण पूरा हुआ. आज यह तमिलनाडु सरकार के सचिवालय के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है.

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तमिलनाडु सरकार के पास चार एकड़ जमीन

करीब 107 एकड़ में फैले फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर में तमिलनाडु सरकार के पास सिर्फ करीब चार एकड़ जमीन ही उपलब्ध है. बाकी जमीन रक्षा मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के नियंत्रण में है. ऐसे में परिसर में नए भवन बनाने या बड़े स्तर पर विस्तार का काम संभव नहीं है.

दो इमारतों से संचालित होता है सचिवालय

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फिलहाल सचिवालय दो इमारतों से संचालित होता है. फोर्ट सेंट जॉर्ज की मुख्य इमारत में विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय, मुख्य सचिव का कार्यालय, वित्त विभाग समेत कई अहम विभाग हैं. वहीं 1978 में बनी नमक्कल कविग्नर मालिगई में 30 से ज्यादा सरकारी विभागों के सचिव और अधिकारी काम करते हैं. इन इमारतों में 6,000 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं.

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मुख्यमंत्री के मुताबिक, पिछले 40 वर्षों में सरकारी विभागों और कर्मचारियों की संख्या के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ी हैं. लेकिन मौजूदा ढांचे में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, जिसके चलते जगह की कमी हो गई है.

नए सचिवालय परिसर में सभी सरकारी विभागों को एक ही कैंपस में लाया जाएगा. यहां फायर सेफ्टी, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं, ग्रीन बिल्डिंग मानक, पर्याप्त पार्किंग, कॉन्फ्रेंस हॉल और पब्लिक सर्विस सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी.

वहीं फोर्ट सेंट जॉर्ज की विरासत इमारतों को ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर संरक्षित किया जाएगा. सरकार का कहना है कि नया परिसर तमिलनाडु की अगले 100 वर्षों की प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा.

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