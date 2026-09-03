Asian Games: गौतम गंभीर की जगह इस दिग्गज की एंट्री, एशियन गेम्स में संभालेंगे टीम इंडिया की कोचिंग

जापान में होने जा रहे एशियन गेम्स 2026 को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं. 24 सितंबर से शुरू होने वाले मेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम की अगुवाई श्रेयस अय्यर करेंगे. मगर टीम के साथ हेड कोच गौतम गंभीर जापान नहीं जाएंगे. एशियन गेम्स और वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की मल्टी-फॉर्मेट सीरीज की तारीखें आपस में टकरा रही हैं. इसी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम को दो अलग-अलग मोर्चों पर उतरना होगा. नियमित टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खेलेगी, जबकि श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी.

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गौतम गंभीर की गैरमौजूदगी में पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई है. लक्ष्मण के साथ सुनील जोशी, ऋषिकेश कनितकर और सुभदीप घोष सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा होंगे. वहीं मारूफ फजंदर टीम के सपोर्ट स्टाफ के लीडर की भूमिका निभाएंगे. भारत की टीम में कई बड़े टी20 सितारे शामिल हैं, ऐसे में उसे स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा है.

टीम इंडिया सीधे क्वार्टर फाइनल खेलेगी

भारत के सपोर्ट स्टाफ में कोचिंग और अन्य भूमिकाओं के लिए कई सदस्य होंगे. एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल में एथलेटिक्स के बाद क्रिकेट का सपोर्ट स्टाफ सबसे बड़ा होगा. भारतीय टीम को एशियन गेम्स में ग्रुप स्टेज खेलने की जरूरत नहीं होगी. भारत को सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिला है.

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श्रेयस अय्यर ब्रिगेड टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल खेलेगी और यही उसका एशियन गेम्स 2026 में पहला मुकाबला होगा. उधर पाकिस्तान पहले क्वार्टर फाइनल में उतरेगा. भारत और पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश को भी सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है. हालांकि, क्वार्टर फाइनल में इन टीमों के सामने कौन होगा, इसका फैसला बाद में होगा.

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भारत की टीम में अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण है. कप्तान श्रेयस अय्यर के अलावा अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी बल्लेबाजी यूनिट को मजबूती देते हैं. ऑलराउंड डिपार्टमेंट में शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर मौजूद हैं. वहीं वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई स्पिन डिपार्टमेंट में मोर्चा संभालेंगे. तेज गेंदबाजी यूनिट में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा जैसे विकल्प टीम को खासा मजबूत बनाते हैं.

वैसे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर सबकी निगाहें होंगी. IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) और घरेलू क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले वैभव को अब एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर खुद को साबित करने का मौका मिलेगा.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो टी20 क्रिकेट में मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदलने की क्षमता रखते हैं. यही वजह है कि भारत को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही खिताब के सबसे मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है.

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भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वैभव सूर्यवंशी.

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