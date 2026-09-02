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चेन्नई जाकर CM थलपति विजय से मिलीं सायोनी घोष, जमकर की तारीफ

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय से चेन्नई में टीएमसी की बागी सांसद सायोनी घोष ने मुलाकात कर राज्य के सुशासन और विजन की तारीफ की. बंगाली और तमिल सिनेमा से राजनीति में आए इन दोनों नेताओं की इस मुलाकात को क्षेत्रीय राजनीति में एक नए समीकरण के रूप में देखा जा रहा है.

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सायोनी घोष ने सीएम विजय के साथ ली सेल्फी (Photo-ITG)
सायोनी घोष ने सीएम विजय के साथ ली सेल्फी (Photo-ITG)

तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद सायोनी घोष ने मंगलवार को चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय से मुलाकात की. विजय का जादू सायोनी के सिर चढ़कर बोल रहा है. सायोनी ने राज्य के समावेशी विकास, अवसर और सुशासन के लिए सीएम विजय की तारीफ की.

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सायोनी घोष ने कहा कि विजय ने पश्चिम बंगाल के बारे में भी गर्मजोशी से बात की और इसकी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की. सायोनी ने विजय से मुलाकात चेन्नई स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में की.

सायोनी घोष ने थलपति विजय की फिल्म के गाने के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "मैं उनकी गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी के लिए शुक्रगुजार हूं. अपने राज्य के लिए अपने विजन को पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं.

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सायोनी घोष की सीएम विजय से मुलाकात

टीएमसी की बागी सांसद सायोनी घोष ने मुलाकात के बाद कहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से मिलकर बहुत अच्छा लगा. उन्होंने तमिलनाडु और इसके भविष्य पर अपने विचार साझा किए, जो सबको साथ लेकर चलने वाले विकास, अवसर और सुशासन पर आधारित हैं. पश्चिम बंगाल की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए विजय ने अपने प्यार को जाहिर किया.

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सीएम विजय के साथ सायोनी ने ली सेल्फी

सायोनी घोष ने मुलाकात के दौरान सुपरस्टार और मुख्यमंत्री विजय के साथ एक सेल्फी भी ली. घोष ने सीएम विजय के साथ मुलाकात की तस्वीरों को एक वीडियो के रूप में साझा किया है. एक तस्वीर में वह विजय को कुछ देती हुई दिख रही हैं.

हालांकि, सायोनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि वह कब और किस सिलसिले में थलपति विजय से मिलीं, लेकिन उन्होंने सीएम विजय के स्वभाव, उनके स्वागत और तमिलनाडु को लेकर उनके विजन की जमकर तारीफ की है. सायोनी घोष तृणमूल कांग्रेस की पहली बागी सांसद हैं, जिन्होंने तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय से मुलाकात की है.

सायोनी  और सीएम विजय का फिल्मी कनेक्शन

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर 'नेशनल लिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' में शामिल होने वाली सायोनी घोष की सीएम थलपति विजय से यह मुलाकात क्षेत्रीय दलों के बीच एक नए संवाद का संकेत देती है. दोनों ही नेता अपने-अपने राज्यों में लंबे समय से स्थापित पारंपरिक दलों के विकल्प के रूप में उभरे हैं. इसके अलावा दोनों ही राजनीति में आने से पहले सिनेमा जगत से जुड़े रहे हैं. विजय तमिल और दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रहे हैं, तो सायोनी घोष बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

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