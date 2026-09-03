TATA कर रहा 'गरुड़' SUV की टेस्टिंग, दमदार फीचर्स के साथ होगी लॉन्च

टाटा मोटर्स (Tata Motors) के पोर्टफोलियो में नेक्सन (Nexon) और पंच (Punch) सबसे पॉपुलर एसयूवी हैं. इस साल की शुरुआत में टाटा ने पंच फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. अब लोगों को नेक्सन के नेक्स्ट जनरेशन का इंतजार है. नेक्सन को टाटा ने पहली बार 2017 में लॉन्च किया था.

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उसके बाद से कार को एक बड़ा फेसलिफ्ट मिल चुका है. अमूमन टाटा की कारों के फेसलिफ्ट वर्जन ही कई कंपनियों की नेक्स्ट जनरेशन से ज्यादा बदलाव के साथ आते हैं. खैर टाटा नेक्सन का नेक्स्ट जनरेशन अगले साल लॉन्च हो सकता है और कंपनी इसकी तैयारी में लगी हुई है.

चल रही है कार की टेस्टिंग

कंपनी ने इस कार की टेस्टिंग शुरू कर दी है. इसके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर हो रहा है, जो महाराष्ट्र का है. इस वीडियो में टाटा की नई एसयूवी को टेस्ट करते हुए देखा जा सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो टाटा नेक्स्ट जनरेशन नेक्सन का कोडनेम गरुड़ है.

स्पाई वीडियो से पता चल रहा है कि टाटा ने इस कार के डिजाइन पर काफी काम किया है. कयास हैं कि नई टाटा नेक्सन कंपनी के ATLAS प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है. फिलहाल ये एसयूवी ब्रांड के एक्स 1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. कंपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए नए प्लेटफॉर्म को चुन सकती है.

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टाटा का ATLAS प्लेटफॉर्म 3.7 मीटर से लेकर 4.6 मीटर तक की कारों के लिए है. ये प्लेटफॉर्म फ्लेक्सिबल है, तो टाटा इसका इस्तेमाल मल्टीपल पावरट्रेन देने के लिए कर सकती है. एसयूवी पूरी तरह से कैमोफ्लॉज से ढकी हुई थी. इस वजह से ये मौजूदा नेक्सन से काफी मिलती हुई भी दिख रही है.

क्या होगा कार में खास?

अपडेट के तौर पर कार में ज्यादा बॉक्सी और अपराइट फ्रंट फेस मिल सकता है. इसकी वजह से कार हैरियर और सफारी जैसी दिख सकेगी. इसमें एलईडी डीआरएल्स और स्प्लिट हेडलैम्प्स का सेटअप मिलेगा. कार के फ्रंट ग्रिल में भी बहुत से बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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कार का रियर विंडो पहले से बड़ा हो सकता है. वहीं इसमें नए एलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं. रियर में रूफ को स्लोपिंग डिजाइन मिल सकता है, जो जाकर स्पॉयलर से मिल जाएगा. एसयूवी के टेलगेट डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. कार में रिवाइज्ड डैशबोर्ड और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है.

फीचर्स की बात करें, तो अपकमिंग टाटा नेक्सन में क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर अपहोल्स्ट्री, सीट वेंटिलेशन, पैनोरोमिक सनरूफ, रियर एसी वेंट, लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा और दूसरे फीचर्स मिलेंगे. ये कार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक अवतार में आएगी.

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