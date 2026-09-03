अमेठी में चलती मालगाड़ी से अलग हुए गार्ड केबिन समेत कई डिब्बे, 1 किमी आगे निकल गया इंजन

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में रामगंज थाना क्षेत्र के छिड़ा गांव के पास रेलवे विभाग की लापरवाही सामने आई. गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया. दरअसल, अयोध्या से प्रयागराज की तरफ जा रही एक मालगाड़ी के आधा दर्जन से अधिक डिब्बे और गार्ड का केबिन चलती ट्रेन से अलग हो गए. कपलिंग सही तरीके से न जुड़ने या चलते-चलते खुल जाने की वजह से यह हादसा हुआ.

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लगभग एक किलोमीटर आगे जाने के बाद ड्राइवर को घटना की भनक लगी. इसके बाद इंजन को वापस लाकर छूटे हुए डिब्बों को दोबारा जोड़ा गया और ट्रेन को आगे रवाना किया गया.

इंजन आगे निकला, पीछे छूटे डिब्बे

कपलिंग खुलने के बाद मालगाड़ी के गार्ड का डिब्बा और अन्य बोगियां पीछे छूट गईं, जबकि इंजन करीब एक किलोमीटर आगे निकल गया. गनीमत रही कि पीछे से कोई दूसरी ट्रेन नहीं आ रही थी, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया.

स्टेशन अधीक्षक का बयान

स्टेशन अधीक्षक केपी मीणा ने बताया कि वायरल वीडियो लगभग 24 घंटे पुराना, 1 तारीख का है. संभवतः कपलिंग सही से न जुड़ने या चलते-चलते खुल जाने की वजह से डिब्बे अलग हुए थे. सूचना मिलने के बाद डिब्बों को जोड़कर ट्रेन को प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया गया था.

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