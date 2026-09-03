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'बाबा नीब करौरी को मेरा नमन...' फर्रुखाबाद पहुंचे CM योगी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बाढ़ के हालात के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया. सीएम योगी ने वीडियो संदेश जारी किया और फर्रुखाबाद की धरती को बाबा नीब करौरी की पावन भूमि बताते हुए नमन किया. उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुरक्षा और राहत-बचाव को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए.

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सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण कर हालात का लिया जायजा. (Photo: Screengrab)
सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण कर हालात का लिया जायजा. (Photo: Screengrab)

यूपी के फर्रुखाबाद में इस वक्त गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है. निचले इलाकों में पानी पहुंच चुका है. कहीं रास्ते बाढ़ में डूबे हैं, कहीं जलभराव है और कहीं लोग बाढ़ के पानी के बीच अपनी जिंदगी चलाने को मजबूर हैं. ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद पहुंचे. फर्रुखाबाद की धरती पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले उस संत को याद किया, जिनसे इस जिले की आध्यात्मिक पहचान जुड़ी है-बाबा नीब करौरी.

सीएम योगी ने बाबा नीब करौरी की पावन धरती को नमन किया और इसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया. मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे के दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया. हेलिकॉप्टर से नीचे नजर गई तो पानी से घिरे इलाके दिखाई दिए.

यहां देखें Video

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बाढ़ सिर्फ नदी के किनारे तक सीमित नहीं है. जलभराव ने कई निचले इलाकों को प्रभावित किया है. ऐसे में हवाई सर्वे के जरिए उन इलाकों की स्थिति देखी गई, जहां जमीन से पहुंचना मुश्किल हो सकता है. सीएम योगी ने बाढ़ से हुए नुकसान और जलभराव की स्थिति का जायजा लिया. इसके साथ ही अधिकारियों को प्रभावित लोगों की सुरक्षा और राहत-बचाव के काम को लेकर जरूरी निर्देश दिए. मतलब साफ था- पानी बढ़ रहा है तो प्रशासन को भी अपनी तैयारी उसी हिसाब से बढ़ानी होगी.

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फर्रुखाबाद क्यों खास है?

अब जरा उस बात पर आते हैं, जिसका जिक्र सीएम योगी ने अपने वीडियो संदेश में खास तौर पर किया. फर्रुखाबाद को बाबा नीब करौरी की धरती कहा जाता है. बाबा नीब करौरी का नाम देश ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में श्रद्धा के साथ लिया जाता है. उनके अनुयायियों के बीच उनकी अलग आध्यात्मिक पहचान है. मुख्यमंत्री ने बाढ़ के हालात के बीच भी इस धरती को नमन किया. उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि फर्रुखाबाद की इस पावन भूमि को नमन करते हुए उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है.

बाढ़ में सबसे बड़ा सवाल पानी नहीं, बल्कि पानी के बीच फंसे लोगों की सुरक्षा का होता है. कौन से गांव प्रभावित हैं? कहां लोगों को सुरक्षित जगह ले जाना है? कहां राहत सामग्री पहुंचानी है? कहां नाव या दूसरी मदद की जरूरत है? इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव के काम को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए. सरकार की तरफ से लोगों को भरोसा दिलाया गया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को जरूरत के मुताबिक हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने फर्रुखाबाद को बाबा नीब करौरी की पावन धरती बताते हुए नमन किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण की जानकारी दी. उन्होंने लोगों को ये भरोसा भी दिलाया कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रशासन को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं. मुश्किल वक्त में प्रशासन उनके साथ खड़ा है.

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फर्रुखाबाद में बाढ़ की स्थिति अभी चुनौती बनी हुई है. नदी का पानी बढ़ने के साथ निचले इलाकों में खतरा भी बढ़ता है. ऐसे में प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होगी कि प्रभावित लोगों तक समय पर मदद पहुंचे और किसी भी तरह की हानि को रोका जा सके. फिलहाल मुख्यमंत्री के हवाई सर्वेक्षण के बाद अधिकारियों को राहत-बचाव के काम को लेकर निर्देश दिए गए हैं.

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