सुबह 4 बजे भी आ जाता है कॉल... CM विजय 20 घंटे करते हैं काम, मंत्री ने खोले राज

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं. चुनावी राजनीति में पहली बार उतरने के बाद विजय ने बड़ा राजनीतिक उलटफेर करते हुए सत्ता हासिल की थी. अब उनके 100 दिन पूरे होने पर उनके करीबी सहयोगी और मंत्री आधव अर्जुन ने मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके को लेकर कई बातें साझा की हैं.

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इंडिया टुडे तमिलनाडु कॉन्क्लेव में बोलते हुए आधव अर्जुन ने दावा किया कि विजय रोजाना करीब 18 से 20 घंटे काम करते हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का दिन कई बार सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाता है. इस दौरान वह मंत्रियों को फोन करके उनके विभागों का अपडेट लेते हैं. पूछते हैं कि कामकाज कहां तक पहुंचा है.

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अर्जुन ने कहा, "हमारे नेता 18 से 20 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं. वह सुबह 4 बजे फोन करते हैं और हर विभाग में क्या हुआ, इसकी जानकारी लेते हैं. यही हमारे मुख्यमंत्री हैं."

लगातार अगली चुनौती पर फोकस कर रहे सीएम विजय

मंत्री के मुताबिक, मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय चुनावी जीत का जश्न मनाने के बजाय लगातार अगली चुनौती पर फोकस कर रहे हैं. उन्होंने विजय को ‘पॉलिटिकल मोंक’ बताते हुए कहा कि सचिवालय में रोजाना उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि आगे क्या करना है और किस समस्या का समाधान पहले किया जाना चाहिए.

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अर्जुन ने कहा कि विजय सरकार ने शुरुआती 100 दिनों में सरकारी व्यवस्था में वित्तीय लीकेज रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने पर खास जोर दिया है. मुख्यमंत्री अधिकारियों से लगातार वित्तीय नुकसान रोकने और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने को कहते हैं.

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चुनाव जीतने के बाद सरकार में नहीं कोई अहंकार!

हालांकि, मंत्री ने यह भी माना कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार की समस्या अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. उनके मुताबिक, यह समस्या सरकारी व्यवस्था में दशकों से चली आ रही है. इसे एक झटके में खत्म करना आसान नहीं होगा.

अर्जुन ने कहा कि सरकार ऊपर से सिस्टम में बदलाव की कोशिश कर रही है. उनका दावा है कि विजय का फोकस सत्ता का आनंद लेने के बजाय प्रशासन को बेहतर बनाने और जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान करने पर है. उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बावजूद सरकार में किसी तरह का अहंकार नहीं है और उनका लक्ष्य लोगों के लिए काम करना है.

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