आशुतोष रांका समेत कई CJP वर्कर्स हिरासत में, हिमंता सरकार पर भड़के अभिजीत दिपके

असम में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की प्रस्तावित वॉलंटियर्स मीटिंग रविवार को शुरू होने से पहले ही रोक दी गई. गुवाहाटी में पुलिस ने CJP के को-कन्वीनर आशुतोष रांका समेत पार्टी के कई नेताओं और वॉलंटियर्स को हिरासत में लिया.

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इस हिरासत के बाद CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने असम पुलिस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस आशुतोष रांका और उनकी टीम को किसी अज्ञात स्थान पर ले गई. अभिजीत दिपके ने X पर पोस्ट कर कहा कि CJP के नेता एक छोटी वॉलंटियर्स मीटिंग के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें हिरासत में लिया गया.

CJP ने गुवाहाटी में अपनी पहली क्षेत्रीय वॉलंटियर्स मीटिंग आयोजित करने की योजना बनाई थी. इसमें कई नेताओं और वॉलंटियर्स के शामिल होने की उम्मीद थी. संगठन के मुताबिक, पुलिस ने कार्यक्रम स्थल तक पहुंच रोक दी थी और मीटिंग में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों को रोका जा रहा था.

बनाया था प्लान

हिरासत में लिए गए आशुतोष रांका शनिवार से असम में थे और उन्हें मीटिंग को संबोधित करना था. इससे पहले उन्होंने कहा था कि CJP चुनावी रोल के रिवीजन से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेगी और सरकारी स्कूलों का दौरा कर उनकी स्थिति का जायजा लेगी.

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असम से अपने पोस्ट में रांका ने आरोप लगाया था कि अधिकारी CJP को राज्य के स्कूलों, जमीन और अन्य मुद्दों पर सवाल उठाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने असम में चुनावी रोल के रिवीजन को लेकर भी सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि यह प्रक्रिया राज्य के चुनावों में कथित अनियमितताओं को सामने ला सकती है.

असम में जुटी सीजेपी

CJP ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यक्रम स्थल के पास आंसू गैस के उपकरण तैनात किए गए थे और उसके वकीलों को हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं से मिलने की अनुमति नहीं दी गई. संगठन ने कहा कि वह तुरंत यह पुष्टि नहीं कर सका कि कितने वॉलंटियर्स को हिरासत में लिया गया है और वे कहां हैं.ये हिरासत ऐसे समय में हुई है जब CJP असम में अपनी गतिविधियां बढ़ा रही थी. रांका ने कहा था कि संगठन वोटर लिस्ट के रिवीजन से प्रभावित परिवारों के साथ काम करेगा, स्कूलों का निरीक्षण करेगा और पूरे असम तथा नॉर्थईस्ट में अपने वॉलंटियर नेटवर्क का विस्तार करेगा. CJP ने आशुतोष रांका और अन्य हिरासत में लिए गए वॉलंटियर्स को तुरंत रिहा करने की मांग की है. संगठन ने कहा है कि पुलिस कार्रवाई के बावजूद असम में उसका ग्रासरूट कैंपेन जारी रहेगा.

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