'सलमान खान ने भी इग्नोर किया', स्वरा भास्कर की शहजाद पूनावाला ने उड़ाई खिल्ली, बोले- फुटेज के लिए...

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर फिल्मों के बाद अब रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में धमाल मचा रही हैं. शो में अपनी एंट्री से ही स्वरा ने पूरी लाइमलाइट लूट रखी है. बाहरी दुनिया की तरह स्वरा शो में भी खुलकर अपनी बात सामने रख रही हैं.

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शूहजाद-स्वरा के बीच जुबानी जंग

शो के पहले ही दिन बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और स्वरा के बीच जुबानी जंग देखने को मिली. अब शहजाद शो में स्वरा की खिल्ली उड़ाते हुए दिखाई दिए. शहजाद ने शो में साल 2019 में अर्पिता खान के गणपति विसर्जन के दौरान स्वरा भास्कर के डांस का जिक्र किया.

उन्होंने दबे लफ्जों में कहा कि गणपति विसर्जन के दौरान भाई (सलमान खान) ने स्वरा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था. स्वरा के बारे में बात करते हुए शहजाद ने कहा-एक बार माइलेज और फुटेज खाने के लिए किसी और के गणपति विसर्जन में जाकर ऐसे डांस कर रही थी और एक हमारे भाई (सलमान खान) ने इग्नोर कर दिया... हम भी वैसे ही इग्नोर मोड में हैं.

शहजाद के सोशल मीडिया हैंडल पर शो से उनका ये वीडियो क्लिप शेयर किया गया है. शहजाद के वीडियो के साथ अर्पिता खान के गणपति विसर्जन का वीडियो भी जोड़ा गया है, जिसमें सलमान खान फुल जोश में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. सलमान के पास खड़ीं स्वरा भास्कर भी टशन में डांस करती हुई देखी जा सकती हैं. लेकिन सलमान ने स्वरा की तरफ देखा भी नहीं. शहजाद शो में इसी बात पर स्वरा की खिल्ली उड़ाते हुए दिखाई दिए.

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बता दें कि स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला के बीच पहले से ही लड़ाई छिड़ी रहती है. अब एक ही शो में दोनों के बीच कितनी जुबानी जंग देखने को मिलेगी, ये दर्शकों के लिए भी एक्साइटिंग होगा.

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