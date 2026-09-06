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चेन्नई: TVK नेता को दौड़ा-दौड़ाकर उतारा मौत के घाट, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

चेन्नई के तिरुवन्मियूर में TVK पदाधिकारी कन्नन की अज्ञात लोगों ने पीछा कर हत्या कर दी. पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है और तीन विशेष टीमें बनाई हैं. उदयनिधि स्टालिन ने TVK पर निशाना साधा, जबकि कमल हासन ने ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए CM विजय को सुझाव दिए.

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चेन्नई में TVK नेता कन्नन की पीछा कर हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात.(Pic-ITG)
चेन्नई में TVK नेता कन्नन की पीछा कर हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात.(Pic-ITG)

चेन्नई के तिरुवन्मियूर इलाके में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के एक पदाधिकारी की पीछा कर हत्या कर दी गई. यह घटना अड्यार शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले वन्नाथुरई इलाके की है. मृतक की पहचान कन्नन के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, कन्नन को कुछ अज्ञात लोगों ने पीछा किया और फिर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी. पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है. शास्त्री नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, कन्नन B-कैटेगरी का हिस्ट्रीशीटर था. वह दो हत्या के मामलों और हत्या के प्रयास के एक मामले में शामिल रहा था. राजनीति में आने के बाद कन्नन रियल एस्टेट कारोबार से भी जुड़ गया था. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि कन्नन की हत्या कारोबार से जुड़े विवाद के चलते हुई या इसके पीछे निजी दुश्मनी थी. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तीन विशेष टीमों का गठन किया गया है. मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है.

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उदयनिधि स्टालिन ने TVK पर साधा निशाना

कन्नन की हत्या को लेकर विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने TVK सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पुलिस विभाग की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देने से पहले ही राजधानी में उनकी पार्टी का एक नेता हत्या का शिकार हो गया.

उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी, जो अपनी जान की सुरक्षा की उम्मीद में सत्तारूढ़ TVK में शामिल हुआ था, उसे सड़क पर पीछा कर मार दिया गया. उन्होंने तमिलनाडु की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी में सड़क पर ऐसी हत्या होना चिंता की बात है. उन्होंने TVK पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ऐसी जगह बन गई है, जहां हिस्ट्रीशीटर अपराधी शरण लेने पहुंच रहे हैं. उन्होंने सरकार से DMK को जिम्मेदार ठहराने के बजाय आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग की.

कमल हासन ने CM विजय को लिखा पत्र

वहीं, अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को पत्र लिखकर 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा बैठकों को जमीनी लोकतंत्र के लिए ज्यादा प्रभावी बनाने की सिफारिशें की हैं. उन्होंने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने, स्थानीय TASMAC दुकानों को लेकर ग्राम सभाओं को निर्णायक भूमिका देने, लोगों की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने तथा ग्राम सभा के प्रस्तावों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही.

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कमल हासन ने नागरिकों को ग्राम सभा के एजेंडे में अधिक भूमिका देने, स्थानीय शासन में रिसर्च और क्षमता निर्माण मजबूत करने, गांवों की विकास योजनाओं में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और जमीनी स्तर पर जवाबदेही की संस्कृति मजबूत करने की भी सिफारिश की. उन्होंने कहा कि गांधीजी का ग्राम स्वराज सशक्त गांवों और भागीदारी वाले लोकतंत्र पर आधारित था और तमिलनाडु को गांवों के शासन के मामले में देश का मॉडल राज्य बनना चाहिए.
 

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