अब मलबे से निकल रहीं नोटों की गड्डियां, नेपाल से ऐसे वीडियो हो रहे वायरल

नेपाल में आई बाढ़ ने वहां भारी तबाही मचाई है. इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जान- माल तक, भारी नुकसान हुआ है. अभी भी लोग अपनों की तलाश में मलबों की खाक छान रहे हैं. पानी कम होने के साथ ही लोग कीचड़ और मलबों को हटा- हटाकर खोए लोगों को खोज रहे हैं. वहीं जिनका घर और सबकुछ बह गया, वो अपना कुछ भी मिल जाने की उम्मीद में मलबों को तलाश रहे हैं. इसी बीच कुछ लोगों के हाथ वैसी चीजें भी आ रही हैं, जो उनका तो नहीं है, लेकिन हैरान कर देने वाला जरूर है.

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नेपाल से ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं. जिनमें मलबे के नीचे से नोटों की गड्डी या फिर महंगे सामान मिलते दिखाई दे रहे हैं. कुछ वीडियो में दावा किया जा रहा है कि लोकल बैंक के ब्रांच का वॉल्ट भी बाढ़ में बह गया था, जो अब लोगों के हाथ लग रहा है.

इन सब के बीच एक वीडियो ने काफी लोगों का ध्यान खींचा है और अलग- अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाके में कुछ लोग मलबे और कीचड़ के नीचे दबे हुए सामान बाहर निकाल रहे हैं. इसी में एक लाल रंग की साड़ी में लिपटा काफी सारा कैश लोगों को मिलता है.

इसी दौरान एक शख्स को एक लाल रंग का हैंड बैग भी मिलता है. जब उसकी जिप खोलकर लोग जांच करते हैं, तो अंदर से नोटों की गड्डियां भरी दिखाई देती है. वीडियो में मलबे के नीचे से बाढ़ में बहकर आए ऐसी चीजों को निकालने वाले लोग ऑरेंज जैकेट में रेक्यूअर टीम के लग रहे हैं.

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ऐसे ही और भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिनमें कीचड़ और पानी में डूबे लॉकर से नोटों की गड्डियां निकलते दिखाई दे रहा है. इन नोटों को लेकर वीडियो के साथ- साथ तरह- तरह के दावे भी वायरल हो रहे हैं. बाढ़ के बाद ऐसे वीडियो सामने आने के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही किस पैमाने पर हुई होगी.

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नेपाल में आई बाढ़ में हजारों ऐसे परिवार हैं, जिनका सबकुछ बह गया. कई लोग ऐसे हैं, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है. लोग मलबे से बरामद लाशों की शिनाख्त करने में जुटे हैं. फिर भी परिवार वालों को उनके रिश्तेदार और अज्ञात शवों को उनके दावेदार नहीं नहीं मिल रहे हैं.

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