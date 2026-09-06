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महात्मा गांधी का रोल निभाएंगे मनोज बाजपेयी, घटाया 10 किलो वजन, फर्स्ट लुक देख चौंके फैन्स

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी अब महात्मा गांधी के रोल में नजर आएंगे. महात्मा गांधी के किरदार के लिए उन्होंने गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिसे देखकर फैन्स चौंक गए हैं.

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महात्मा गांधी के किरदार में मनोज बाजपेयी का फर्स्ट लुक
महात्मा गांधी के किरदार में मनोज बाजपेयी का फर्स्ट लुक

बॉलीवुड में बेहतरीन एक्टिंग के दम पर छाने वाले मनोज बाजपेयी को आपने अब तक कई अलग किरदारों में देखा और पसंद किया होगा. लेकिन एक्टर अब महात्मा गांधी के अहम किरदार में सिल्वर स्क्रीन पर छाने को तैयार हैं. मनोज बाजपेयी नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा की अपकमिंग फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. उनके फर्स्ट लुक ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. 

महात्मा गांधी के रूप में दिखेंगे मनोज बाजपेयी

यह फिल्म भारत की आजादी के समय के 21 दिनों की एक अहम घटना पर आधारित होगी. इसमें दिखाया जाएगा कि देश के इतिहास के एक ऐतिहासिक मोड़ पर गांधी जी ने क्या-क्या अहम फैसले लिए थे और उनके फैसलों से क्या प्रभाव पड़ा था. 

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महात्मा गांधी के किरदार में मनोज बाजपेयी का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. सफेद धोती, हाथ में लाठी और चश्मा लगाए मनोज बाजपेयी हुबहू महात्मा गांधी की तरह दिखाई दे रहे हैं. एक्टर का लुक देखकर उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल है. एक्टर का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखकर फैंस उनके मुरीद हो गए हैं. 

खास बात यह है कि मनोज बाजपेयी ने सिर्फ गांधी जी का गेटअप ही कैरी नहीं किया है, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत बारीकी से अपनाया है. महात्मा गांधी के किरदार में उनके लुक की हर तरफ चर्चा हो रही है. यह मनोज बाजपेयी के करियर का अब तक का सबसे बड़ा और अहम किरदार होने वाला है. इस किरदार के लिए उन्होंने 10 किलो वजन भी घटाया है. 

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हिंदुस्तान टाइम्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक, सुधीर मिश्रा की फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है. टीम ने लखनऊ में आउटडोर शूटिंग शुरू कर दी है. इस फिल्म में दिव्या दत्ता और सौरभ शुक्ला भी नजर आएंगे. फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत लखनऊ चिड़ियाघर के पास के इलाके से हुई है, जहां टीम ने एक छोटी बच्ची और गांधीजी के जन आंदोलनों में से एक अहम सीन शूट किया. 

बताया जा रहा है कि मेकर्स ने उस दौर की बारीकियों पर भी पूरा ध्यान दिया है. साथ ही उस दौर के माहौल को पर्दे पर असली दिखाने के लिए विंटेज कारों, उस जमाने के कपड़ों और पुराने स्टाइल के साइनबोर्ड्स का इस्तेमाल किया है. 

सुधीर मिश्रा की डायरेक्टोरियल फीचर फिल्म को अनुभव सिन्हा प्रोड्यूस कर रहे हैं. महात्मा गांधी के रूप में मनोज बाजपेयी को देखकर फैंस की एक्साइटमेंट हाई हो गई है. फैंस बेकरारी से अब इसका इंतजार कर रहे हैं. लोगों की उत्साह और गांधी के रूप में मनोज बाजपेयी का अंदाज देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म कामयाबी के झंडे गाड़ सकती है.

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