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मोहसिन नकवी देंगे एशिया कप ट्रॉफी, भारतीय टीम जीती तो क्या होगा? फाइनल से पहले बढ़ी हलचल

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम विमेंस एशिया कप 2026 में लगातार तीन मैच जीत चुकी है और उसका सेमीफाइनल में स्थान पक्का हो चुका है. भारतीय टीम जिस तरह से खेल रही है, ऐसे में वो खिताब जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है.

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मोहसिन नकवी फाइनल देखने पहुंचेगे, ट्रॉफी को लेकर फिर होगा विवाद? (Photo: AFP)
मोहसिन नकवी फाइनल देखने पहुंचेगे, ट्रॉफी को लेकर फिर होगा विवाद? (Photo: AFP)

विमेंस टी20 एशिया कप 2026 में ट्रॉफी को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है. 13 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले फाइनल में एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी मुख्य अतिथि होंगे. पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट जियो सुपर की रिपोर्ट के मुताबिक विजेता टीम को ट्रॉफी भी उन्हीं के हाथों सौंपी जाएगी.

मोहसिन नकवी एसीसी के अध्यक्ष होने के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन भी हैं. यही वजह है कि अगर भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंचकर खिताब जीतती है, तो पिछले साल का घटनाक्रम एक बार फिर चर्चा में आ सकता है. फिलहाल भारतीय टीम की ओर से इस मामले पर किसी तरह की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

मेन्स एशिया कप में हुआ था बखेड़ा
पिछले साल मेन्स टी20 एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया था. इसके बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने नकवी से विजेता ट्रॉफी और मेडल लेने से परहेज किया था. हालांकि भारतीय खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत पुरस्कार जरूर हासिल किए, लेकिन विजेता ट्रॉफी समारोह में नहीं ली गई.

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कुलदीप यादव, शिवम दुबे और तिलक वर्मा को उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया, जबकि पाकिस्तान के सलमान अली आगा ने उपविजेता कप्तान के तौर पर पुरस्कार राशि हासिल की. इसके बाद मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी लेकर मैदान से फुर्र हो गए थे. उस घटना के बाद भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की तरफ से ट्रॉफी को लेकर प्रयास किए जाने की खबरें सामने आई थीं. फिलहाल वो ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुख्यालय में ही रखी हुई है.

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विमेंस एशिया कप में अभी भारतीय टीम को फाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है. अगर टीम खिताबी मुकाबले तक पहुंचती है और चैम्पियन बनती है, तो सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर होंगी कि पुरस्कार समारोह में ट्रॉफी लेने की प्रक्रिया कैसी रहती है.

फिलहाल इतना तय है कि 13 सितंबर को दुबई में होने वाले फाइनल के बाद मोहसिन नकवी विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान करेंगे. भारत के फाइनल में पहुंचने और खिताब जीतने की स्थिति में यह पुरस्कार समारोह काफी सुर्खियां बटोर सकता है.

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