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Best Places to Visit in Mussoorie: मसूरी घूमने का बना रहे हैं प्लान? लिस्ट में शामिल करें ये 9 खूबसूरत जगहें, यादगार बन जाएगा ट्रिप

Best Places to Visit in Mussoorie: पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मसूरी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. यहां झरनों से लेकर खूबसूरत पहाड़ियों और मॉल रोड तक, घूमने के लिए कई शानदार जगहें हैं.

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पहाड़ों की रानी मसूरी में मिस न करें ये शानदार स्पॉट्स! (Photo-ITG)
पहाड़ों की रानी मसूरी में मिस न करें ये शानदार स्पॉट्स! (Photo-ITG)

Best Places to Visit in Mussoorie: उत्तराखंड का मसूरी देश के सबसे पसंदीदा हिल स्टेशनों में से एक है. यहां की खूबसूरत पहाड़ियां, ठंडा मौसम और हरियाली पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है. मसूरी की खास बात यह है कि यहां आपको प्राकृतिक खूबसूरती के साथ पुराने समय की झलक और ब्रिटिश दौर की इमारतें भी देखने को मिलती हैं. ऐसे में अगर आप मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें.

कैंपटी फॉल्स
कैंपटी फॉल्स मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है. चारों तरफ हरी-भरी पहाड़ियों से घिरा यह झरना पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. यहां गिरते झरने का ठंडा पानी और आसपास का खूबसूरत नजारा आपका सफर यादगार बना सकता है. परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए यह अच्छी जगह है.

गन हिल
गन हिल मसूरी की ऊंची पहाड़ियों में शामिल है. यहां पहुंचने के लिए आप केबल कार की रोमांचक सवारी कर सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं. ऊंचाई से यहां दून घाटी और दूर तक फैली पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है.

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कैमल्स बैक रोड
अगर आपको शांत माहौल में घूमना पसंद है तो कैमल्स बैक रोड आपके लिए अच्छा ऑप्शन है. यहां पहाड़ों के खूबसूरत नजारों के बीच पैदल घूमने का अलग ही मजा है. इस जगह का नाम यहां मौजूद ऊंट की पीठ जैसी दिखने वाली प्राकृतिक चट्टान के कारण पड़ा है.

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लाल टिब्बा
लाल टिब्बा मसूरी के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है. यहां से आसपास की पहाड़ियों और बर्फ से ढकी चोटियों का शानदार नजारा देखने को मिलता है. अगर आप मसूरी जाएं तो लाल टिब्बा की खूबसूरती देखना न भूलें.

मसूरी मॉल रोड
मसूरी की यात्रा मॉल रोड घूमे बिना अधूरी लग सकती है. यहां आपको कई दुकानें, कैफे और पुरानी शैली की इमारतें देखने को मिलेंगी. शॉपिंग करने और शाम के समय घूमने के लिए यह जगह काफी पसंद की जाती है.

कंपनी गार्डन
कंपनी गार्डन मसूरी का एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है. यहां आपको रंग-बिरंगे फूल, फव्वारे और हरियाली देखने को मिलती है. परिवार के साथ आराम से समय बिताने के लिए यह अच्छी जगह है.

झरीपानी फॉल्स
प्रकृति और ट्रेकिंग पसंद करने वाले लोगों के लिए झरीपानी फॉल्स अच्छा ऑप्शन है. यहां पहुंचने के लिए कुछ दूरी तक गाड़ी से जाने के बाद पैदल भी चलना पड़ता है. रास्ते में मिलने वाली हरियाली और पहाड़ों के नजारे सफर को और खूबसूरत बना देते हैं.

क्लाउड एंड
क्लाउड एंड मसूरी के शांत और खूबसूरत इलाकों में से एक है. यह जगह घने देवदार और ओक के जंगलों से घिरी हुई है. भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना चाहते हैं तो यहां जाना अच्छा रहेगा.

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भट्टा फॉल्स
भट्टा फॉल्स परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए पसंद की जाने वाली जगह है. यहां झरने के साथ आसपास का प्राकृतिक माहौल भी काफी खूबसूरत है. अगर आप मसूरी में किसी शांत जगह पर पिकनिक या डे आउटिंग का प्लान बना रहे हैं तो भट्टा फॉल्स को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

मसूरी घूमने कब जाएं घूमने?

मसूरी घूमने के लिए मार्च से जून का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और घूमने-फिरने के लिए मौसम काफी आरामदायक होता है. अगर आपको हरियाली और बादलों से घिरा पहाड़ी नजारा पसंद है तो मानसून के दौरान भी मसूरी खूबसूरत नजर आता है, हालांकि बारिश की वजह से ट्रैवल प्लान प्रभावित हो सकता है. वहीं, सर्दियों में यहां ठंड काफी बढ़ जाती है और कभी-कभी बर्फबारी भी देखने को मिलती है. इसलिए अपनी पसंद के मौसम के हिसाब से मसूरी घूमने का प्लान बना सकते हैं.

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