पहाड़ खिसका, मलबे से थमा दो नदियों का पानी... तीस्ता-च्याकुंग संगम के पास लैंडस्लाइड, प्रशासन अलर्ट

उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले में बड़ा भूस्खलन हो गया है. 5 और 6 सितंबर 2026 की दरमियानी रात को हुए इस भूस्खलन की वजह से तीस्ता और च्याकोंग नदियों का बहाव आंशिक रूप से रुक गया है. मंगन जिला प्रशासन को जिला पुलिस और चुंगथांग उप-मंडल पुलिस से इसकी जानकारी दी.

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भूस्खलन ओसी भीर के सामने और थेंग टनल के उलट दिशा में नागा फॉरेस्ट इलाके में हुआ है. नागा-तोसा रोड की नई सड़क कटाई के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया. ये जगह तीस्ता और च्याकोंग नदियों के संगम के करीब है.

चट्टानों और मलबे के गिरने से दोनों नदियों में पानी का बहाव आंशिक रूप से रुक गया है. राहत की बात ये है कि फिलहाल तीस्ता नदी का पानी रुकावट के बावजूद सामान्य रूप से बह रहा है.

अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

भूस्खलन वाली जगह पर तीस्ता और च्याकोंग दोनों नदियों में कुछ पानी जमा जरूर हुआ है, लेकिन बहाव पूरी तरह बंद नहीं हुआ है. प्रशासन ने बताया कि अब तक किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है. संपत्ति के नुकसान का आकलन किया जा रहा है. चुंगथांग पुलिस स्टेशन के SHO और थेंग चेकपोस्ट के जवान जमीनी स्तर पर हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

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निचले इलाकों को किया गया अलर्ट

प्रशासनिक रिपोर्ट के मुताबिक संकलंग और फिडांग पुलिस चौकी के पास तीस्ता नदी का जलस्तर फिलहाल सामान्य है, हालांकि पानी मटमैला हो गया है. दोनों चौकियों को नदी के जलस्तर पर चौबीसों घंटे निगरानी रखने और किसी भी बदलाव की तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं.

एहतियात के तौर पर पुलिस कंट्रोल रूम ने नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों और संवेदनशील क्षेत्रों को सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया है.

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