यूपी के पिपरहवा में मिले थे भगवान बुद्ध के अवशेष, अब अरुणाचल के गोल्डन पैगोडा पहुंचे... 31 हजार लोगों ने तवांग में किए दर्शन

भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र अवशेष शनिवार 14 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में पहुंच गए. यहां गोल्डन पैगोडा में इन्हें रखा गया है. श्रद्धालु 20 नवंबर तक दर्शन कर सकेंगे. इसके बाद 21 नवंबर को इन अवशेषों को वापस दिल्ली के नेशनल म्यूजियम ले जाया जाएगा. इन अवशेषों का कनेक्शन उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा से है. माना जाता है कि पिपरहवा का इलाका प्राचीन कपिलवस्तु और भगवान बुद्ध के शाक्य कुल से जुड़ा हुआ है. इन अवशेषों को बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए बेहद खास माना जाता है.

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भगवान बुद्ध के अवशेष 31 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे. सबसे पहले इन्हें तवांग के ऐतिहासिक मठ में रखा गया था. वहां सात दिनों तक दर्शन के लिए प्रदर्शनी लगी. इस दौरान करीब 31 हजार श्रद्धालुओं और दूसरे लोगों ने अवशेषों के दर्शन किए. इसके बाद 8 नवंबर को इन्हें पश्चिम कामेंग जिले के बोमडिला ले जाया गया. वहां TGL मठ यानी लोअर गोम्पा में 8 से 13 नवंबर तक छह दिनों के लिए प्रदर्शनी लगाई गई.

अब ये अवशेष नामसाई पहुंच गए हैं. यहां गोल्डन पैगोडा में 20 नवंबर तक लोग इनके दर्शन कर सकेंगे. यह अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में चल रही इस आध्यात्मिक यात्रा का आखिरी पड़ाव है.

क्या बोले अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी CM?

अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम चोवना मेन ने नामसाई में अवशेषों के पहुंचने को राज्य के बौद्ध समुदाय के लिए खास मौका बताया. उन्होंने कहा कि ये अवशेष प्राचीन शाक्य कुल और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं. इनका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व दुनिया भर के बौद्ध समुदायों के लिए है.

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उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अभिधम्म दिवस यानी ल्हाबाब दुचेन के मौके पर नामसाई में भगवान शाक्यमुनि बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष पहुंचे हैं. इस प्रदर्शनी से श्रद्धालुओं को प्रार्थना करने, शांति से बैठकर चिंतन करने और भगवान बुद्ध से जुड़ने का मौका मिलेगा. अभिधम्म दिवस तिब्बती बौद्ध परंपरा का एक खास दिन है. इस दिन भगवान बुद्ध के स्वर्ग लोक से धरती पर लौटने की याद मनाई जाती है.

यूपी के पिपरहवा में कैसे मिले थे बुद्ध के अवशेष?

इन अवशेषों की कहानी करीब 128 साल पुरानी है. साल 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेप्पे ने उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में एक प्राचीन बौद्ध स्तूप की खुदाई कराई थी. इसी दौरान पत्थर और क्रिस्टल के डिब्बे मिले थे. इनमें हड्डियों के टुकड़े और कई कीमती चीजें रखी हुई थीं.

इनमें से एक डिब्बे पर मिले लेख में भगवान बुद्ध के अवशेषों और उन्हें सुरक्षित रखने में शाक्य कुल के लोगों की भूमिका का जिक्र था. इसी वजह से इन अवशेषों को प्राचीन शाक्य कुल और भगवान बुद्ध से जोड़कर देखा जाता है. पिपरहवा को प्राचीन कपिलवस्तु से जुड़ा इलाका माना जाता है. कपिलवस्तु वही जगह है, जहां शाक्य कुल का संबंध था और जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का शुरुआती समय बिताया था.

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दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे हैं अवशेष

पिपरहवा से मिले ये अवशेष दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं. इन्हें अरुणाचल प्रदेश में प्रदर्शनी के लिए लाने का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश सरकार, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन और नेशनल म्यूजियम के साथ मिलकर किया है.

प्रदर्शनी के साथ पिपरहवा अवशेषों की खोज और उनके ऐतिहासिक महत्व पर खास प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही हैं. इसका मकसद लोगों को भगवान बुद्ध से जुड़े इस इतिहास के बारे में जानकारी देना है. नामसाई में 20 नवंबर तक श्रद्धालुओं को इन अवशेषों के दर्शन का मौका मिलेगा. इसके बाद इन्हें 21 नवंबर को दिल्ली वापस ले जाया जाएगा.

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