गाजियाबाद में अस्पताल में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग, जेल में बंद इंफ्लुएंसर हाजी सलमान के रिश्तेदार को बनाया निशाना

गाजियाबाद के लोनी में शुक्रवार देर रात चार हथियारबंद बदमाशों ने शिवेन हॉस्पिटल में घुसकर कई राउंड फायरिंग की. हमलावरों ने अस्पताल के बाहर खड़ी कार में भी जमकर तोड़फोड़ की और उसके टायरों की हवा निकाल दी. घटना के दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. परिवार के सदस्यों ने टॉयलेट में छिपकर अपनी जान बचाई. गनीमत रही कि गोली लगने से कोई घायल नहीं हुआ. हमले का निशाना बने परिवार का संबंध जेल में बंद सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हाजी सलमान से बताया जा रहा है.

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घटना शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे लोनी तिराहे के पास स्थित शिवेन हॉस्पिटल में हुई. लोनी के गौरी पट्टी निवासी हाजी सलमान की मां संजीदा के मुताबिक, उनका छोटा बेटा शाहनवाज अपनी पत्नी नसीमा को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा था. उनके साथ नाती अफजल भी मौजूद था.

पहले कार में तोड़फोड़, फिर अस्पताल में फायरिंग

संजीदा के मुताबिक, नसीमा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और डॉक्टर उनका परीक्षण कर रहे थे. इसी दौरान चार हमलावर वहां पहुंचे. आरोप है कि बदमाशों ने पहले अस्पताल के बाहर खड़ी स्विफ्ट कार के चारों टायरों की हवा निकाल दी. इसके बाद पत्थरों और डंडों से हमला कर कार के सभी शीशे तोड़ दिए. कार में तोड़फोड़ करने के बाद हमलावर अस्पताल के अंदर घुस गए और कई राउंड गोलियां चलाईं. अचानक हुई फायरिंग से अस्पताल में दहशत फैल गई. परिवार के लोगों ने टॉयलेट में छिपकर अपनी जान बचाई.

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अस्पताल की बुजुर्ग महिला कर्मचारी से भी मारपीट का आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने अस्पताल में काम करने वाली मुस्तफाबाद निवासी एक बुजुर्ग महिला नसीमा के साथ भी मारपीट की. महिला का कहना है कि उसने हमलावरों को बताया कि वह अस्पताल की कर्मचारी है और उसे छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन आरोपियों ने उसकी बात नहीं सुनी.

महिला ने हमलावरों पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया है.

मौके पर पहुंचे एसीपी, हमलावरों की तलाश शुरू

घटना की सूचना मिलते ही एसीपी लोनी रामकिशन राना और स्थानीय थाना पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. हालांकि, तब तक चारों हमलावर फरार हो चुके थे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. अस्पताल में लगे शीशों और बाहर खड़ी कार पर गोली लगने के निशान मिले हैं.

एसीपी रामकिशन राना ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे लोनी तिराहे के पास शिवेन हॉस्पिटल में गोली चलने की सूचना मिली थी. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां खड़ी कार पर गोली के निशान मिले.

दहशत फैलाने के मकसद से हमले की आशंका

एसीपी के मुताबिक, शुरुआती जानकारी में इस घटना को जेल में बंद सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हाजी सलमान से जोड़कर देखा जा रहा है. हमले का शिकार हुआ युवक रिश्ते में सलमान का भांजा लगता है. हालांकि, परिवार और सलमान के बीच हाल के दिनों में किसी विवाद की जानकारी सामने नहीं आई है.

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पुलिस को आशंका है कि प्रथम दृष्टया यह हमला दहशत फैलाने के उद्देश्य से किया गया हो सकता है. वहीं, पीड़ित परिवार इसे पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रहा है.

एसीपी ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिल गई है और मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल हमलावरों की पहचान और वारदात के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है.

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