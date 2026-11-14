scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाजियाबाद में अस्पताल में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग, जेल में बंद इंफ्लुएंसर हाजी सलमान के रिश्तेदार को बनाया निशाना

गाजियाबाद के लोनी में शुक्रवार रात चार हथियारबंद बदमाशों ने शिवेन हॉस्पिटल में घुसकर फायरिंग की और अस्पताल के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ की.

Advertisement
X
लोनी स्थित शिवेन अस्पताल में शुक्रवार रात फायरिंग की गई है
लोनी स्थित शिवेन अस्पताल में शुक्रवार रात फायरिंग की गई है

गाजियाबाद के लोनी में शुक्रवार देर रात चार हथियारबंद बदमाशों ने शिवेन हॉस्पिटल में घुसकर कई राउंड फायरिंग की. हमलावरों ने अस्पताल के बाहर खड़ी कार में भी जमकर तोड़फोड़ की और उसके टायरों की हवा निकाल दी. घटना के दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. परिवार के सदस्यों ने टॉयलेट में छिपकर अपनी जान बचाई. गनीमत रही कि गोली लगने से कोई घायल नहीं हुआ. हमले का निशाना बने परिवार का संबंध जेल में बंद सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हाजी सलमान से बताया जा रहा है.

घटना शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे लोनी तिराहे के पास स्थित शिवेन हॉस्पिटल में हुई. लोनी के गौरी पट्टी निवासी हाजी सलमान की मां संजीदा के मुताबिक, उनका छोटा बेटा शाहनवाज अपनी पत्नी नसीमा को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा था. उनके साथ नाती अफजल भी मौजूद था.

पहले कार में तोड़फोड़, फिर अस्पताल में फायरिंग

सम्बंधित ख़बरें

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है.
UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों के DM बदले, 38 IAS का तबादला
Ghaziabad Estimates 10 Lakh Eligible Voters Missing From Electoral Rolls
गाजियाबाद: वोटर लिस्ट से 10 लाख वोटर गायब! नाम जोड़ने EC चलाएगा अभियान
Youth attacked with hammer in Ghaziabad's Vijay Nagar, attacker arrested.
CCTV: किराना दुकान पर युवक पर हथौड़े से हमला, ताबड़तोड़ क‍िए वार
azam khan meet rampur jail shivpal yadav
'जेल से बाहर आते ही सपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे आजम', बोले शिवपाल यादव
Delhi Covered in Smog
गैस चैंबर बना दिल्ली-एनसीआर, AQI 488 तक पहुंचा

संजीदा के मुताबिक, नसीमा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और डॉक्टर उनका परीक्षण कर रहे थे. इसी दौरान चार हमलावर वहां पहुंचे. आरोप है कि बदमाशों ने पहले अस्पताल के बाहर खड़ी स्विफ्ट कार के चारों टायरों की हवा निकाल दी. इसके बाद पत्थरों और डंडों से हमला कर कार के सभी शीशे तोड़ दिए. कार में तोड़फोड़ करने के बाद हमलावर अस्पताल के अंदर घुस गए और कई राउंड गोलियां चलाईं. अचानक हुई फायरिंग से अस्पताल में दहशत फैल गई. परिवार के लोगों ने टॉयलेट में छिपकर अपनी जान बचाई.

Advertisement

अस्पताल की बुजुर्ग महिला कर्मचारी से भी मारपीट का आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने अस्पताल में काम करने वाली मुस्तफाबाद निवासी एक बुजुर्ग महिला नसीमा के साथ भी मारपीट की. महिला का कहना है कि उसने हमलावरों को बताया कि वह अस्पताल की कर्मचारी है और उसे छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन आरोपियों ने उसकी बात नहीं सुनी.

महिला ने हमलावरों पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया है.

मौके पर पहुंचे एसीपी, हमलावरों की तलाश शुरू

घटना की सूचना मिलते ही एसीपी लोनी रामकिशन राना और स्थानीय थाना पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. हालांकि, तब तक चारों हमलावर फरार हो चुके थे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. अस्पताल में लगे शीशों और बाहर खड़ी कार पर गोली लगने के निशान मिले हैं.

एसीपी रामकिशन राना ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे लोनी तिराहे के पास शिवेन हॉस्पिटल में गोली चलने की सूचना मिली थी. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां खड़ी कार पर गोली के निशान मिले.

दहशत फैलाने के मकसद से हमले की आशंका

एसीपी के मुताबिक, शुरुआती जानकारी में इस घटना को जेल में बंद सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हाजी सलमान से जोड़कर देखा जा रहा है. हमले का शिकार हुआ युवक रिश्ते में सलमान का भांजा लगता है. हालांकि, परिवार और सलमान के बीच हाल के दिनों में किसी विवाद की जानकारी सामने नहीं आई है.

Advertisement

पुलिस को आशंका है कि प्रथम दृष्टया यह हमला दहशत फैलाने के उद्देश्य से किया गया हो सकता है. वहीं, पीड़ित परिवार इसे पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रहा है.

एसीपी ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिल गई है और मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल हमलावरों की पहचान और वारदात के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कुलदीप यादव को टीम इंड‍िया में खूब मौके मिले, गौतम गंभीर की दो टूक... क्या डांवाडोल हो गया क्रिकेट फ्यूचर? |
    पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मिली AIIMS से छुट्टी, बेहोशी के बाद हुए थे अस्पताल में भर्ती |
    Munawar Faruqui Emotional: 'घर में खुद को किया बंद, नमाज पढ़ते हुए रोया', मुनव्वर फारूकी ने सानिया मिर्जा के सामने खोला दूसरी शादी का राज |
    Ajwain Roti Recipe: आटा गूंथते समय मिलाएं ये मसाला, रोटी बनेगी टेस्टी और हेल्दी |
    भारत में नए कार ब्रांड की एंट्री... 3 दिसंबर को लॉन्च होगी JSW Combat |
    टूटेगी 2 साल की सुस्ती... भारतीय शेयर बाजार Bull Run के लिए तैयार? मिले 3 बड़े संकेत |
    खूबसूरती के नाम पर सेहत से खिलवाड़! दो पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम को लेकर प्रशासन का अलर्ट |
    गोरखपुर में रूई-गद्दे की दुकान में लगी भीषण आग, घरों में फंसे बच्चों को पुलिस ने बचाया, 2 घंटे बाद बुझी आग |
    छठी मैया की कृपा पाने के लिए खरना पर इन नियमों का करें पालन! |
    Chhath Puja 2026: छठ पूजा में जरूर गाएं छठी मैया के ये 5 गीत, इनके बिना अधूरा है महापर्व!
    Advertisement