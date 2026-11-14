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पंजाब में युवाओं को मिलेगा करोड़पति बनने का मौका, CM भगवंत मान ने लॉन्च किया ‘पंजाब दा करोड़पति’ पोर्टल

विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की भगवंत मान सरकार ने युवाओं के लिए एक खास पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम उन्होंने पंजाब का करोड़पति दिया है.पंजाब और पंजाबियत से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. विजेता को एक करोड़ का इनाम दिया जाएगा. 

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सीएम भगवंत मान ने लॉन्च किया युवाओं के लिए पोर्टल.
सीएम भगवंत मान ने लॉन्च किया युवाओं के लिए पोर्टल.

पंजाब के युवाओं को अब अपनी जानकारी और तैयारी के दम पर करोड़पति बनने का मौका मिलेगा. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘पंजाब दा करोड़पति’ पोर्टल लॉन्च किया है. इस योजना के तहत 15 से 30 साल तक के युवा हिस्सा ले सकेंगे. इसमें एक करोड़ रुपये का इनाम रखा गया है, जबकि चार रनर-अप को भी 10-10 लाख रुपये दिए जाएंगे.

कौन ले सकता है हिस्सा?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वर्चुअल घोषणा के दौरान बताया कि 15 से 30 साल की उम्र के युवा इस योजना के लिए पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके बाद प्रतियोगिता के अलग-अलग राउंड ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे. इन राउंड में सवालों के जवाब देने होंगे. आगे की प्रक्रिया में पंजाब से जुड़े विषयों पर फिजिकल परीक्षा भी होगी.

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पंजाब के इतिहास और भूगोल से पूछे जाएंगे सवाल 

इस प्रतियोगिता में पंजाब के इतिहास, भूगोल और दूसरे महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. मुख्यमंत्री के मुताबिक, सवालों का स्तर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बराबर होगा. यानी इसमें हिस्सा लेने वाले युवाओं को अपनी सामान्य जानकारी के साथ-साथ पढ़ाई और तैयारी पर भी ध्यान देना होगा.

कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर होगी प्रतियोगिता

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भगवंत मान ने कहा कि ‘पंजाब दा करोड़पति’ को लोकप्रिय टीवी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा. इसका मकसद युवाओं को अपनी जानकारी बढ़ाने और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है. प्रतियोगिता के विजेता को एक करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि चार अन्य प्रतिभागियों को 10-10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा.

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