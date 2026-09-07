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स्कूल-दफ्तर बंद, ट्रैफिक डायवर्ट... BRICS समिट के दौरान दिल्ली में 3 दिन क्या-क्या होगा?

भारत मंडपम में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दिल्ली में तैयारियां तेज हो गई हैं. दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र और एनडीएमसी तक, तैयारियां जोरों पर हैं.

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BRICS समिट के लिए दुल्हन की तरह सजाई जा रही दिल्ली (Photo: ITG)
BRICS समिट के लिए दुल्हन की तरह सजाई जा रही दिल्ली (Photo: ITG)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं. भारत मंडपम में होने वाले इस आयोजन के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. एनडीएमसी ने दिल्ली की प्रमुख सड़कों के साथ ही बाजार, होटल वाले इलाकों और वीआईपी रास्तों की साज-सज्जा पर खास ध्यान दिया है.

एनडीएमसी ने इन रास्तों और इलाकों में रोशनी से लेकर यातायात की सुगमता तक, तैयारियां तेज कर दी हैं. वहीं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली और केंद्र की सरकार ने स्कूल-कॉलेजों के साथ ही कई सरकारी दफ्तरों में अवकाश की घोषणा भी कर दी है.

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने 11 सितंबर को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे. इस अवकाश को लेकर शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी कर दिया है. दिल्ली सरकार का यह आदेश शिक्षा निदेशालय के तहत आने वाले सभी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा.

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शिक्षा निदेशालय के तहत आने वाले सभी दफ्तर भी 11 सितंबर को बंद रहेंगे. कई स्कूलों और दफ्तरों में दूसरे शनिवार को अवकाश रहता है. ऐसे में छात्रों के लिए 11 सितंबर को अवकाश घोषित होने के बाद ज्यादातर स्कूल 13 सितंबर को खुलेंगे. दिल्ली और केंद्र की सरकार ने अन्य दफ्तरों में भी 11 सितंबर को अवकाश घोषित कर दिया है.

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इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन के दौरान लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसका ध्यान रखते हुए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और केंद्र की सरकार ने 11 सितंबर को अपने दफ्तरों में अवकाश घोषित कर दिया है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.

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इसके पीछे ब्रिक्स समिट को लेकर सुरक्षा, लॉजिस्टिकल व्यवस्था और वीआईपी गाड़ियों की मूवमेंट को वजह बताया जा रहा है. दिल्ली पुलिस भी ट्रैफिक को लेकर खास प्लान पर काम कर रही है. दिल्ली पुलिस 11 से 13 सितंबर के बीच 22 जगह ट्रैफिक डायवर्जन कर सकती है.

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गौरतलब है कि केंद्र सरकार पहले ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग टाल चुकी है. दिल्ली में 12 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक ब्रिक्स समिट को देखते हुए टाल दी गई थी.  जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अब 7 अक्टूबर को होगी.

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