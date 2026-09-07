Homemade Bhandara Masala Recipe: बाजार का मसाला भूल जाएंगे! घर पर बनाएं भंडारे वाला स्पेशल मसाला, आलू की सब्जी बनेगी लाजवाब

Homemade Bhandara Masala Recipe: भंडारे में मिलने वाली गरमा-गरम आलू की सब्जी और पूड़ी का स्वाद किसी को ना पसंद हो, ऐसा नहीं हो सकता है. हर किसी को भंडारे वाली आलू की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है और घर लाख कोशिश के बाद भी वैसी सब्जी कभी बन पाती है. खासकर आलू की सब्जी में पड़ने वाले मसालों का स्वाद इसे आम सब्जी से बिल्कुल अलग बना देता है. भंडारे वाली आलू की सब्जी में हल्का तीखापन, खट्टापन और मसालों की खुशबू मिलकर ऐसा स्वाद देते हैं कि लोग बार-बार खाने के लिए लाइन में लग जाते हैं. इस सब्जी में खास भंडारा मसाला पड़ता है, जो इसका स्वाद सबसे अलग बनाता है.

और पढ़ें

अगर आप भी घर पर बिल्कुल इसी तरह की चटपटी और स्वादिष्ट आलू की सब्जी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए बाजार से अलग-अलग मसाले खरीदने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही भंडारे वाला खास मसाला तैयार करके रख सकते हैं. इस मसाले की थोड़ी सी मात्रा ही आपकी साधारण आलू की सब्जी का स्वाद काफी बढ़ा सकती है.

भंडारे वाले मसाले के लिए सामग्री

2 बड़े चम्मच धनिया के बीज

1 बड़ा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच सौंफ

1 छोटा चम्मच अजवाइन

1 छोटा चम्मच काली मिर्च

2-3 सूखी लाल मिर्च

1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

1/2 छोटा चम्मच हींग

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी

स्वादानुसार नमक

भंडारे वाला खास मसाला बनाने का तरीका

सबसे पहले एक कड़ाही को स्लो फ्लेम पर गर्म करें. इसमें धनिया के बीज, जीरा, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च डालकर हल्का भून लें. मसालों को ज्यादा देर तक न भूनें, वरना इनका स्वाद कड़वा हो सकता है. जब मसालों से अच्छी खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें और इन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें. अब भुने हुए मसालों को मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लें. इसमें अमचूर पाउडर, हींग, गरम मसाला, कसूरी मेथी और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. आपका भंडारे वाला चटपटा मसाला तैयार है. इसे पूरी तरह ठंडा करके किसी साफ और एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख सकते हैं. जब भी आलू की सब्जी बनाएं तो बस इसका एक चम्मच डाल उसमें डाल दीजिए.

आलू की सब्जी में कैसे करें इस्तेमाल?

Advertisement

आलू की सब्जी बनाते समय जब आलू मसाले के साथ अच्छी तरह भुन जाएं और उसमें पानी डालकर ग्रेवी तैयार करें, उसी समय करीब 1 चम्मच तैयार मसाला डाल दें. इसके बाद सब्जी को कुछ मिनट स्लो फ्लेम करके आराम से पकने दें, ताकि मसाले का स्वाद अच्छी तरह मिल जाए.

---- समाप्त ----