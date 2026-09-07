Homemade Bhandara Masala Recipe: बाजार का मसाला भूल जाएंगे! घर पर बनाएं भंडारे वाला स्पेशल मसाला, आलू की सब्जी बनेगी लाजवाब

Homemade Bhandara Masala Recipe: भंडारे में मिलने वाली गरमा-गरम आलू की सब्जी और पूड़ी का स्वाद किसी को ना पसंद हो, ऐसा नहीं हो सकता है. हर किसी को भंडारे वाली आलू की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है और घर लाख कोशिश के बाद भी वैसी सब्जी कभी बन पाती है. खासकर आलू की सब्जी में पड़ने वाले मसालों का स्वाद इसे आम सब्जी से बिल्कुल अलग बना देता है. भंडारे वाली आलू की सब्जी में हल्का तीखापन, खट्टापन और मसालों की खुशबू मिलकर ऐसा स्वाद देते हैं कि लोग बार-बार खाने के लिए लाइन में लग जाते हैं. इस सब्जी में खास भंडारा मसाला पड़ता है, जो इसका स्वाद सबसे अलग बनाता है.
अगर आप भी घर पर बिल्कुल इसी तरह की चटपटी और स्वादिष्ट आलू की सब्जी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए बाजार से अलग-अलग मसाले खरीदने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही भंडारे वाला खास मसाला तैयार करके रख सकते हैं. इस मसाले की थोड़ी सी मात्रा ही आपकी साधारण आलू की सब्जी का स्वाद काफी बढ़ा सकती है.
भंडारे वाले मसाले के लिए सामग्री
भंडारे वाला खास मसाला बनाने का तरीका
आलू की सब्जी में कैसे करें इस्तेमाल?
आलू की सब्जी बनाते समय जब आलू मसाले के साथ अच्छी तरह भुन जाएं और उसमें पानी डालकर ग्रेवी तैयार करें, उसी समय करीब 1 चम्मच तैयार मसाला डाल दें. इसके बाद सब्जी को कुछ मिनट स्लो फ्लेम करके आराम से पकने दें, ताकि मसाले का स्वाद अच्छी तरह मिल जाए.