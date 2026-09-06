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BRICS देशों के प्रतिनिधिमंडल ने निहारा ताजमहल, बारिश के बीच कराया खास फोटो सेशन

BRICS देशों के 65 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को भारी बारिश के बीच ताजमहल का दीदार किया. इस दौरान प्रतिनिधियों ने ताज महल की खूबसूरती की सराहना की और फोटो सेशन भी कराया.

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Taj Mahal (Photo: Pixabay)
Taj Mahal (Photo: Pixabay)

बारिश के बीच BRICS देशों के मुख्य न्यायाधीशों समेत 65 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को आगरा के ताज महल का दौरा किया. इस प्रतिनिधिमंडल ने करीब दो घंटे तक स्मारक का दीदार किया. 

इस दौरान प्रतिनिधियों को ताजमहल के इतिहास और इसकी शानदार वास्तुकला के महत्व के बारे में जानकारी दी गई. बारिश के बावजूद भी स्मारक पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के लिए एक फोटो सेशल भी आयोजित किया गया. 

जिला सूचना अधिकारी शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि आगरा में BRICS देखों के मुख्य न्यायाधीशों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया. साथ ही, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें ताजमहल ले जाया गया. 

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बता दें, BRICS देशों का 65 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते आगरा पहुंचा था. शैलेंद्र शर्मा के मुताबिक, बारिश के मौसम के बावजूद प्रतिनिधियों ने स्मारक का दौरा किया और इसकी खूबसूरती की सराहना की. 

यह भी पढ़ें: BRICS समिट: दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, आज इन रास्तों से बचकर निकलें

गौरतलब है, दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को BRICS समिट का आयोजन होने वाला है. दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारी और विदेशी प्रतिनिधिमंडल इस समिट के लिए दिल्ली आ रहे हैं. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भी BRICS के लिए दिल्ली आने वाले हैं. ईरान ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि पेजेशकियान दिल्ली में 12-13 सितंबर को होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. 

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