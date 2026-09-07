scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गर्दन से जबड़े तक घुसी डेढ़ फुट की सरिया: एटा में 6 साल के बच्चे की थ्रिलर सर्जरी, डॉक्टरों ने बचाई जान

एटा जिले में खेलते समय एक छह वर्षीय मासूम निर्माणाधीन मकान के कॉलम में लगी लोहे की सरिया पर गिर गया. सरिया बच्चे की गर्दन से होकर ऊपर के जबड़े तक घुस गई. परिजनों और डॉक्टरों की तत्परता से सफल सर्जरी के बाद मासूम की जान बच सकी.

Advertisement
X
अस्पताल में हुई जटिल सर्जरी, बच गई बच्चे की जान (Photo- ITG)
अस्पताल में हुई जटिल सर्जरी, बच गई बच्चे की जान (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में थाना सकीट क्षेत्र के ग्राम बाबली में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. यहां अन्य बच्चों के साथ खेल रहा एक छह वर्षीय मासूम संतुलन बिगड़ने से निर्माणाधीन मकान के कॉलम में लगी लोहे की सरिया पर गिर गया. सरिया बच्चे की गर्दन से होकर मुंह और ऊपर के जबड़े तक घुस गई. 

परिजनों और ग्रामीणों ने सरिया काटकर बच्चे को पहले एटा मेडिकल कॉलेज और फिर अरुणा नगर स्थित मैक्सिलोफैशियल अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर सरिया निकाली और मासूम को आईसीयू में भर्ती किया.

मासूम के साथ कैसे हुआ हादसा

सम्बंधित ख़बरें

unique kawad
131 मीटर लंबी हनुमान जी की पूंछ में भरा गंगाजल! आस्था का अनूठा नजारा
पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार. (File Photo: ITG)
शराब के नशे में धुत युवक का हंगामा, मंदिर में रखी देवी-देवताओं की मूर्तियां तोड़ी
आपत्तिजनक डिजिटल कंटेंट मामले में आरोपी गिरफ्तार
Accused in Etah police custody (Photo- ITG)
अमेरिका से दिल्ली होते हुए यूपी पहुंचा अलर्ट, एटा में 'हैवान' गिरफ्तार
5 dead, 12 injured in Etah road accident (Photo: Screengrab)
एटा: एक के बाद एक खड़ी रोडवेज बस में घुसे दो वाहन, 5 की मौत

ग्राम बाबली में छह साल का बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पास ही बन रहे एक मकान के कॉलम में खुली लगी सरिया पर जा गिरा. सरिया शरीर में गहराई तक फंस जाने के कारण उसे तुरंत निकालना संभव नहीं था. यह देखकर ग्रामीणों और परिजनों ने समझदारी दिखाते हुए पहले सरिया को काटा और फिर बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर भागे.

अस्पताल में हुई जटिल सर्जरी

मैक्सिलोफैशियल अस्पताल के सर्जन डॉ. हिमांशु उपाध्याय के अनुसार, करीब डेढ़ फुट लंबी लोहे की रॉड बच्चे की गर्दन से होकर मुंह और ऊपर के जबड़े को चीरती हुई बाहर निकली थी. इस हादसे में मासूम के दो से तीन दांत टूट गए और जबड़े की हड्डी में मामूली फ्रैक्चर भी हुआ. डॉक्टरों ने बेहद सावधानी से ऑपरेशन कर सरिया निकाली. 

Advertisement

फिलहाल बच्चे का इलाज आईसीयू में जारी है. परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, निर्माणाधीन मकानों में असुरक्षित सरियों के पास बच्चों का खेलना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हार्दिक पंड्या और अमीषा पटेल के वीडियो पर मचा बवाल, एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को दिया जवाब |
    Vipreet Rajyog 2026: 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में एक्टिव रहेगा विपरीत राजयोग, 6 राशियों को धन लाभ! |
    रोहतास में डबल मर्डर से सनसनी, घर में घुसकर लिव-इन कपल की गोली मारकर हत्या |
    अजनार नदी वाले बिट्टू तबाही की विदेशों में धूम, विदेशी मीडिया ने क्या लिखा? |
    दिल्ली में जहां बिल्डिंग गिरी, वहां मिनटों में पहुंची ब्लिंकइट एंबुलेंस! इस फ्री सर्विस के बारे में जानते हैं? |
    36 हजार फीट की ऊंचाई पर बंद करना पड़ा इंजन, अबू धाबी जा रही AI एक्सप्रेस वापस लौटी |
    'ऑपरेशन सिंदूर हमने स्वदेशी हथियारों के दम पर किया...', एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने खोले कई राज |
    KKR के नए कप्तान होंगे रिंकू सिंह? UPT20 में मेरठ को दिलाई ट्रॉफी, 10 में से 9 मुकाबलों में दर्ज की जीत |
    Big Crisis Warning: 1997 जैसा संकट... दिग्गज इकोनॉमिस्ट की वॉर्निंग, बताया कौन बन रहा 'विलेन' |
    क्या फ्रेशर्स को भी मिल सकती है Microsoft में जॉब? केवल डिग्री या कोई और स्किल है अनिवार्य
    Advertisement