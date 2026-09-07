गर्दन से जबड़े तक घुसी डेढ़ फुट की सरिया: एटा में 6 साल के बच्चे की थ्रिलर सर्जरी, डॉक्टरों ने बचाई जान

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में थाना सकीट क्षेत्र के ग्राम बाबली में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. यहां अन्य बच्चों के साथ खेल रहा एक छह वर्षीय मासूम संतुलन बिगड़ने से निर्माणाधीन मकान के कॉलम में लगी लोहे की सरिया पर गिर गया. सरिया बच्चे की गर्दन से होकर मुंह और ऊपर के जबड़े तक घुस गई.

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परिजनों और ग्रामीणों ने सरिया काटकर बच्चे को पहले एटा मेडिकल कॉलेज और फिर अरुणा नगर स्थित मैक्सिलोफैशियल अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर सरिया निकाली और मासूम को आईसीयू में भर्ती किया.

मासूम के साथ कैसे हुआ हादसा

ग्राम बाबली में छह साल का बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पास ही बन रहे एक मकान के कॉलम में खुली लगी सरिया पर जा गिरा. सरिया शरीर में गहराई तक फंस जाने के कारण उसे तुरंत निकालना संभव नहीं था. यह देखकर ग्रामीणों और परिजनों ने समझदारी दिखाते हुए पहले सरिया को काटा और फिर बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर भागे.

अस्पताल में हुई जटिल सर्जरी

मैक्सिलोफैशियल अस्पताल के सर्जन डॉ. हिमांशु उपाध्याय के अनुसार, करीब डेढ़ फुट लंबी लोहे की रॉड बच्चे की गर्दन से होकर मुंह और ऊपर के जबड़े को चीरती हुई बाहर निकली थी. इस हादसे में मासूम के दो से तीन दांत टूट गए और जबड़े की हड्डी में मामूली फ्रैक्चर भी हुआ. डॉक्टरों ने बेहद सावधानी से ऑपरेशन कर सरिया निकाली.

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फिलहाल बच्चे का इलाज आईसीयू में जारी है. परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, निर्माणाधीन मकानों में असुरक्षित सरियों के पास बच्चों का खेलना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.

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