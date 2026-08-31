BRICS Summit से पहले दिल्ली के होटल फुल, ₹20 लाख तक पहुंचा एक रात का किराया

दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले BRICS Summit का असर राजधानी के लग्जरी होटल बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है. दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दिल्ली पहुंचने से पहले ही शहर के बड़े फाइव-स्टार होटलों में कमरों की मांग तेजी से बढ़ गई है. हालात ये हैं कि कई प्रीमियम होटलों में 11 और 12 सितंबर के लिए कमरे उपलब्ध नहीं हैं, जबकि जिन होटलों में कुछ कमरे बचे हैं, वहां किराये आसमान छू रहे हैं.

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दिल्ली के प्रमुख लग्जरी होटलों में Taj Mahal Hotel, Taj Palace, The Oberoi और The Leela Palace जैसे नाम शामिल हैं. 11 से 13 सितंबर की तारीखों के लिए इन होटलों में उपलब्धता बेहद सीमित है या कई जगह बिल्कुल नहीं है. बुकिंग प्लेटफॉर्म पर की गई जांच के मुताबिक, Taj Mahal और Taj Palace में 11-13 सितंबर के लिए कमरे उपलब्ध नहीं दिख रहे थे, जबकि The Oberoi में भी इस अवधि के कुछ हिस्से के लिए बुकिंग फुल थी. The Leela Palace ने भी इन तारीखों के लिए बुकिंग स्वीकार नहीं की.

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₹20 लाख तक पहुंचा एक रात का किराया

BRICS Summit की वजह से होटल के कमरों की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया है. Taj Mahal Hotel में कुछ प्रीमियम कमरों का किराया ₹20 लाख प्रति रात तक पहुंच गया है. वहीं ITC Maurya जैसे होटल, जहां सीमित कमरे उपलब्ध हैं, वहां भी किराया लाखों रुपये प्रति रात तक पहुंच रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक ITC Maurya में दरें करीब ₹2.55 लाख प्रति रात तक बताई गई हैं.

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यानी सामान्य दिनों में जिस होटल में कमरा कुछ दसियों हजार रुपये में मिल सकता है, BRICS Summit के आसपास उसी कमरे के लिए कई गुना ज्यादा रकम चुकानी पड़ सकती है.

BRICS Summit 12 और 13 सितंबर को है, लेकिन होटल कारोबार पर इसका असर सिर्फ इन दो दिनों तक सीमित नहीं है. विदेशी मेहमान और प्रतिनिधिमंडल आमतौर पर समिट से पहले दिल्ली पहुंचते हैं और कई बार कार्यक्रम के बाद भी रुकते हैं. यही वजह है कि 11 से 13 सितंबर के आसपास होटल कमरों की उपलब्धता पर ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है. इसका असर आम पर्यटकों, बिजनेस ट्रैवलर्स और उन लोगों पर भी पड़ सकता है जिनका दिल्ली आने का प्लान पहले से तय है. उन्हें या तो ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, यात्रा की तारीख बदलनी पड़ सकती है या फिर सेंट्रल दिल्ली से दूर होटल तलाशना पड़ सकता है.

दिल्ली के होटल बाजार में दिख रहा 'BRICS इफेक्ट'

BRICS Summit से पहले दिल्ली के लग्जरी होटल बाजार में जो तस्वीर सामने आई है, वह बताती है कि किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन का होटल कारोबार पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है. कमरे कम हैं, मांग ज्यादा है और प्रीमियम होटल इस बढ़ी हुई मांग का सीधा फायदा उठा रहे हैं. ऐसे में अगर किसी को सितंबर के इन दिनों में दिल्ली में ठहरने की जरूरत है, तो ₹2-3 लाख नहीं, बल्कि कुछ प्रीमियम कमरों के लिए ₹20 लाख तक की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है.

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