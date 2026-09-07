scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में BRICS समिट का आयोजन 12 सितंबर से, भारत मंडपम में जुटेंगे दिग्गज

इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है. भारत की अध्यक्षता में होने जा रहे इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सदस्य देशों के साथ ही साझेदार देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी भारत आ सकते हैं.

Advertisement
X
ब्रिक्स में शामिल होने पुतिन और जिनपिंग आ सकते हैं दिल्ली (Photo: ITG)
ब्रिक्स में शामिल होने पुतिन और जिनपिंग आ सकते हैं दिल्ली (Photo: ITG)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है. ब्रिक्स की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है और अध्यक्ष के नाते इस बार के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जिम्मेदारी भी भारत की है. 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को होना है.

इस शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए ब्रिक्स के सदस्य देशों के साथ ही कई अन्य कद्दावर भी नई दिल्ली में होंगे. इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली आ सकते हैं. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भी भारत आ सकते हैं.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इसमें शामिल होने भारत आ सकते हैं. विदेश मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे. साझेदार देशों के राष्ट्राध्यक्षों और कई अन्य देशों के प्रतिनिधियों को भी आउटरीच के तहत इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है.

सम्बंधित ख़बरें

brics summit
BRICS समिट: दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन रास्तों से बचकर निकलें
UN Secretary General Antonio Guterres to participate in BRICS Summit in India.
ब्रिक्स समिट में शामिल होने दिल्ली आएंगे UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस
delhi 2 september traffic advisory
दिल्ली में आज इन रास्तों से बचकर निकलें, आई ट्रैफिक एडवाइजरी
BRICS Summit से पहले होटल कमरों की मारामारी
BRICS Summit से पहले दिल्ली के लग्जरी होटल फुल, आसमान पर किराया
iran president pezeshkian
भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, BRICS समिट में होंगे शामिल

नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में होने जा रहा है, जब संगठन के 20 साल पूरे हो रहे हैं. ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान अनौपचारिक तौर पर ब्रिक समूह की नींव रखी थी. हालांकि, इसकी औपचारिक स्थापना साल 2009 में हुई थी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ब्रिक्स समिट में शामिल होने दिल्ली आएंगे UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, पुतिन-शी जिनपिंग के आने की भी उम्मीद

तब 16 जून को रूस के येकातेरिनबर्ग शहर में ब्रिक समूह का औपचारिक गठन किया गया था. ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन भी तभी हुआ था. ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में ही हुआ था. साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इस समूह में शामिल हो गया और इसके बाद ब्रिक संगठन ब्रिक्स हो गया था.

यह भी पढ़ें: ब्रिक्स समिट से पहले भारत-चीन में बड़ी वार्ता, अरुणाचल में LAC पर मिल रहे दोनों देशों के सैन्य कमांडर

ब्रिक्स में इस समय भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ ही मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया सदस्य देश हैं. साझेदार देशों की भी एक अलग कैटेगरी है. इस कैटेगरी में 10 देश शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Stock Market Fall Reason: ये चार कारण... जिनसे खुलते ही फिसला शेयर बाजार, IT स्टॉक धड़ाम |
    Homemade Neem Soap: नीम की पत्तियों से घर पर बनाएं साबुन, पिंपल्स, ऑयली स्किन और दाग-धब्बों से मिलेगी राहत! |
    भोपाल: सिम पोर्ट कराते ही साइबर ठगी, महिला के खाते से लाखों रुपये पार |
    अमेरिका में सत्यनारायण पूजा करवाने में कितना खर्च आता है? जानें पंडित की दक्षिणा से लेकर मंदिर फीस तक |
    'अली फजल संग रोमांटिक होना है', भाई-बहन बन तंग आई मिर्जापुर एक्ट्रेस, बोलीं- कोई उस नजर देखता नहीं |
    SA vs AUS: टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, कूपर कोनोली समेत 3 खिलाड़ियों की एंट्री, मार्नस लाबुशेन की जगह बची |
    IAS का एक साल में चौथी बार ट्रांसफर, इस बार 50 दिन में ही तबादला... आईएएस नेहा का फूटा गुस्सा |
    लोगों को पोर्न दिखाकर रूस से जंग लड़ेगा यूक्रेन! जेलेंस्की की नई ट्रिक |
    पेट्रोल ज्यादा खर्च किया तो देना होगा ज्यादा पैसा, ईरान में मंगलवार से नया रेट |
    12 साल बड़ी पत्नी को छोड़कर भागा पति, खोजते-खोजते दुबई से सतना पहुंची पत्नी... खुला बड़ा राज
    Advertisement