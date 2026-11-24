नीतीश सेतु पर सरकारी बैनर-पोस्टर फाड़ने के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है. इस मामले में रविवार तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था. लेकिन अब 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. शनिवार को नीतीश सेतु के उद्घाटन के बाद ही RJD कार्यकर्ताओं ने वहां लगे पोस्टर-बैनर को फाड़ते हुए उपद्रव किया था. इस मामले में पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है.

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सोमवार को वैशाली पुलिस ने बताया कि मामले में अब तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. इस मामले में पुलिस ने 11 नामजद और 150-200 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धीरज कुमार, प्रमोद कुमार, गौतम कुमार उर्फ सुजीत कुमार, हरेराम राय, राहुल कुमार, रवि कुमार, विशाल कुमार, शिवम कुमार, अविनाश कुमार और सतेन्द्र राय के रूप में हुई है.

पुलिस का दावा है कि सुनियोजित तरीके से भीड़ जुटाकर सरकारी कार्यों में बाधा डालने की कोशिश की गई. मामले में फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.

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नीतीश सेतु पर क्या हुआ था

शनिवार को पीएम मोदी वैशाली में नीतीश सेतु के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे. पुल का नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखा गया है. पीएम मोदी के रवाना होते ही पुल को जनता के लिए खोल दिया गया था. लेकिन जैसे ही पुल खोला गया, राजद कार्यकर्ताओं ने नीतीश सेतु पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया था. उन्होंने पोस्टर-बैनर फाड़े थे.

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राजद के कार्यकर्ताओं ने 'तेजस्वी यादव जिंदाबाद' और 'लालू यादव जिंदाबाद' के नारे लगाते हुए पीएम मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पोस्टर और बैनर फाड़े. नीतीश सेतु पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे भी लहराए. वहीं, आरजेडी कार्यकर्ता बीजेपी के झंडों को भी कुचला.

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