कर्नाटक में अपनी ही सरकार के फैसले से नाराज कांग्रेस विधायक डीजी शांतनगौड़ा ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने भद्रा जलाशय से नहर में पानी छोड़ने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं. विधायक का कहना है कि बिना सिंचाई सलाहकार समिति (ICC) की बैठक बुलाए सरकार ने 10 दिनों तक रोजाना करीब 1 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का एकतरफा फैसला लिया है.

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इससे जलाशय के 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसानों को ही पानी मिल पाएगा. उनके मुताबिक, इससे कुल कमांड एरिया के सिर्फ 5 फीसदी किसानों को फायदा होगा, जबकि बाकी किसान सिंचाई के पानी से वंचित रह जाएंगे.

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होनाली विधानसभा सीट से विधायक डीजी शांतनगौड़ा ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि 16 नवंबर की रात 1 बजे से 10 दिनों तक नहर में 1 टीएमसी पानी छोड़ने का आदेश दिया गया है. इतनी अवधि में 1 टीएमसी पानी छोड़ने के लिए रोजाना करीब 1 हजार क्यूसेक पानी देना होगा. विधायक ने इस फैसले को अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक बताया है.

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ICC की बैठक बुलाने की मांग

शांतनगौड़ा ने मांग की है कि जलाशय से पानी छोड़ने की प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए और बिना देरी किए ICC की बैठक बुलाई जाए. उनका कहना है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही पानी छोड़ने का फैसला होना चाहिए.

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कांग्रेस विधायक ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस फैसले की समीक्षा नहीं की तो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक इस्तीफा देंगे और जलाशय के सामने दिन-रात अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे.

विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों और लोगों के हितों को देखते हुए इस्तीफा देने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि वह शाम को मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे और अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे.

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