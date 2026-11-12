बेंगलुरु मेट्रो का पैसा कौन दे रहा? कांग्रेस-BJP में छिड़ी जंग, कर्नाटक सरकार का 84% खर्च उठाने का दावा

कर्नाटक में बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन के उद्घाटन से पहले कांग्रेस और BJP के बीच सियासी बहस शुरू हो गई है. दोनों पार्टियां मेट्रो के निर्माण और विस्तार पर होने वाले खर्च को लेकर आमने-सामने हैं. सीएम डीके शिवकुमार का कहना है कि मेट्रो प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा पैसा राज्य सरकार लगा रही है. वहीं BJP सांसद तेजस्वी सूर्या ने उनके दावे को भ्रामक बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार गलत तरीके से आंकड़े पेश कर रही है.

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दरअसल, 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन के 7.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन का उद्घाटन करेंगे. यह हिस्सा कलेना अग्रहरा से तवारेकेरे और सुद्दागुंटेपाल्या को जोड़ेगा. जयदेव स्टेशन पर यह इलेक्ट्रॉनिक सिटी लाइन से भी जुड़ेगा.

कर्नाटक सरकार का दावा- 84 फीसदी खर्च हम उठा रहे

बुधवार को CM डीके शिवकुमार ने X पर पोस्ट कर कहा कि नम्मा मेट्रो के निर्माण और विस्तार में कर्नाटक सरकार की बड़ी भूमिका है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ निर्माण का खर्च नहीं उठा रही है. इसमें जमीन अधिग्रहण, लोगों का पुनर्वास, राज्य के टैक्स, निर्माण के दौरान ब्याज, कर्ज चुकाने और मेट्रो के संचालन का खर्च भी शामिल है.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಪುನರ್ವಸತಿ, ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ, ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಧಿಯ ಬಡ್ಡಿ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಾಲದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ, ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಮಗ್ರ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. The Government of Karnataka is playing the leading role in financing the development and expansion of Namma Metro, contributing more than the Union Government across various phases of the project. Beyond funding construction, we are shouldering the costs of land acquisition, rehabilitation, state taxes, interest during construction, loan repayment and the operation and maintenance of metro services. We are also bearing a significant share of the additional costs arising from project delays while continuing to support new metro lines and network expansion. Strengthening Bengaluru’s public transport infrastructure through an integrated, sustainable and efficient metro network remains one of our key priorities. #ಇದುನಮ್ಮಮೆಟ್ರೋ #IdhuNammaMetro — DK Shivakumar (@DKShivakumar) November 11, 2026

बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने भी मेट्रो के अलग-अलग चरणों का खर्च बताया. उनके मुताबिक, फेज-1, फेज-2, फेज-2A, फेज-2B और फेज-3 की अनुमानित कुल लागत 77,891 करोड़ रुपये है. इसमें से कर्नाटक सरकार 65,291 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. यह कुल लागत का करीब 84 फीसदी है. वहीं केंद्र सरकार का योगदान 12,600 करोड़ रुपये यानी करीब 16 फीसदी है.

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गौड़ा ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के हर एक रुपये के मुकाबले करीब पांच रुपये खर्च कर रही है.

तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के दावे पर उठाए सवाल

वहीं, BJP सांसद तेजस्वी सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार के दावों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट में न तो प्रधानमंत्री अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं और न ही मुख्यमंत्री. यह पैसा देश और कर्नाटक के आम लोगों के टैक्स से आता है.

सूर्या ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने अपने योगदान के आंकड़े में करीब 29 हजार करोड़ रुपये का कर्ज भी जोड़ दिया है. उनके मुताबिक, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMRCL) केंद्र और कर्नाटक सरकार का 50:50 का संयुक्त उपक्रम है. दोनों सरकारों ने इसमें 9,164-9,164 करोड़ रुपये की इक्विटी लगाई है.

उन्होंने कहा कि नए मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बैंकों से कर्ज लिया जाता है. केंद्र सरकार इन कर्जों के लिए गारंटी देती है. हालांकि, कर्ज BMRCL लेता है और उसे चुकाने की जिम्मेदारी भी उसी की है.

Let me explain how Congress manufactured its imaginary 84% share in Namma Metro’s funding. Of the ₹77,891 crore project cost, ₹28,958 crore consists of foreign loans given to BMRCL, backed by the Centre’s sovereign guarantee. These are loans to BMRCL, repayable by BMRCL. NOT loans to the Karnataka Government or funds contributed from its budget. But Congress conveniently treats this entire amount as its own financial contribution, as though the State Government borrowed the money and will repay it! That’s how they manufactured the 84% figure. Remove this ₹28,958 crore from their claimed State contribution, and the State’s share falls to 46.6%. The remaining 53.4% includes Centre-backed institutional financing, not merely direct Central funding. The real financing picture is approximately 54 : 46., not Congress’s imaginary and fudged 16: 84! Before lecturing others on economics, Congress should learn some basic accounting. — Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) November 12, 2026

सूर्या ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने करीब 29 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को केंद्र के हिस्से से हटाकर राज्य के योगदान में दिखाया है. उन्होंने इसे गलत तरीके से पेश किया गया हिसाब बताया.

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BJP सांसद ने मेट्रो के रेड लाइन प्रोजेक्ट में देरी, निर्माण लागत बढ़ने और किराया बढ़ाने के मुद्दे भी उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मेट्रो के उद्घाटन का श्रेय लेती है, लेकिन किराया बढ़ने पर जिम्मेदारी केंद्र पर डाल देती है.

कृष्णा बायरे गौड़ा का आरोप- कार्यक्रम से हटाया भाषण

मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर भी विवाद सामने आया है. कर्नाटक के विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने आरोप लगाया कि 13 नवंबर के कार्यक्रम के अंतिम शेड्यूल से उनका भाषण हटा दिया गया है.

उन्होंने X पर पहले और बाद के कार्यक्रम की तस्वीरें शेयर कीं. गौड़ा का दावा है कि पहले के कार्यक्रम में उनका नाम और भाषण का समय शामिल था. लेकिन बुधवार रात मिले नए कार्यक्रम में उनका नाम हटा दिया गया.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ - ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಕಟ್! ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವನಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಮಾತನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಬಂಡವಾಳ ಖರ್ಚು ನಮ್ಮದು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪಾಲು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. — Krishna Byre Gowda (@krishnabgowda) November 12, 2026

गौड़ा ने कहा कि कर्नाटक के लिए न्याय मांगने का उन्हें यह इनाम मिला है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मेट्रो के पूंजीगत खर्च का बड़ा हिस्सा उठा रही है, लेकिन राज्य के सही हिस्से की मांग करने पर उनका भाषण हटा दिया गया.

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इससे बेंगलुरु के विकास के लिए सरकार का काम नहीं रुकेगा. उन्होंने कहा कि उनका भाषण हटाया जा सकता है, लेकिन शहर के विकास के काम को नहीं रोका जा सकता.

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