मुंबई में 16 नवंबर को गुरुजी (निर्मल सिंह जी महाराज) का सालाना महासत्संग बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आयोजित किया गया. इस खास मौके पर बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां गुरुजी का आशीर्वाद लेने पहुंचीं. लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे पल भी कैमरे में कैद हुए, जिन्होंने हर किसी का ध्यान खींच लिया. कहीं चाहत खन्ना की आंखों से आंसू छलक पड़े, तो कहीं नील नितिन मुकेश भक्तों को प्रसाद बांटते नजर आए.

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भक्ति में डूबीं भूमि पेडनेकर, हिमेश हुए भावुक

महासत्संग के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. एक वीडियो में भूमि पेडनेकर बैंगनी रंग के खूबसूरत पारंपरिक सूट में नजर आईं. वह पूरे भक्तिभाव के साथ गुरुजी की आरती करती दिखाई दीं. इसके बाद वह हाथ जोड़कर प्रार्थना में लीन नजर आईं. उनके चेहरे पर भक्ति और सुकून साफ झलक रहा था. वो भावुक होती भी दिखीं.

वहीं हिमेश रेशमिया भी पत्नी के साथ बैठे नजर आए. वो हाथ जोड़कर भक्ति भाव में लीन दिखे, उनका चेहरा देख साफ कहा जा सकता है कि वह कितने इमोशनल हो रहे थे. उनका दर्द छलकता दिखा.

वहीं, एक दूसरे वीडियो ने लोगों का दिल छू लिया. इसमें टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना आंखें बंद किए, हाथ जोड़कर गुरुजी से प्रार्थना करती नजर आईं. इस दौरान वह इतनी भावुक हो गईं कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. उनका यह भावुक पल देखकर वहां मौजूद भक्तों की भी भावनाएं उमड़ पड़ीं.

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दूसरी तरफ, एक्टर नील नितिन मुकेश भी सेवा करते दिखाई दिए. वह महासत्संग में आए भक्तों को अपने हाथों से प्रसाद बांट रहे थे. उनका यह अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच रहा है.

इन सितारों ने भी टेका गुरुजी के दरबार में माथा

गुरुजी के इस सालाना महासत्संग में सिर्फ भूमि, चाहत, हिमेश और नील ही नहीं, बल्कि मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत की. इस मौके पर भूषण कुमार, सेलिना जेटली, गुनीत मोंगा, ललित पंडित, रोहन गंडोत्रा, सोनाली सहगल, साहिल सलाथिया, पूजा चोपड़ा, राय लक्ष्मी, गुरप्रीत कौर चड्ढा, सिद्धार्थ सिब्बल, सरगम सिंह, रश्मि आर्या, ऋषभ साहनी और मोजेज सिंह समेत कई सितारे मौजूद रहे.

सभी ने हाथ जोड़कर अपनी दुआएं मांगी.

ITC मराठा में सजा आस्था का दरबार

मुंबई के ITC मराठा होटल में आयोजित इस महासत्संग में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे. इस दौरान गुरुजी के भतीजे गुरु प्रिया नवदीप सिंह गौरव भी मौजूद रहे. कीर्तन और भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया. इसके बाद भक्तों ने गुरुजी से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. किसी ने अपनी जिंदगी में आए बदलावों की कहानी सुनाई, तो किसी ने गुरुजी की शिक्षाओं और आशीर्वाद के लिए आभार जताया.

यह महासत्संग सिर्फ सितारों की मौजूदगी की वजह से ही नहीं, बल्कि आस्था, सेवा, भक्ति और भावनाओं से भरे उन खास पलों की वजह से भी चर्चा में रहा, जिन्होंने हर किसी का दिल छू लिया.

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