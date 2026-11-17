Yuvraj Singh Wife With Son And Daughter: बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया का कनेक्शन काफी पुराना रहा है. ऐसे बहुत से क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने बॉलीवुड हसीनाओं से शादी रचाई है. इन्हीं मशहूर जोड़ियों में युवराज सिंह और हेजल कीच का नाम शामिल है. क्रिकेट फील्ड पर छक्के-चौके लगाने वाले युवराज जब भी अपनी पत्नी हेजल के साथ नजर आते हैं, तो दोनों की केमिस्ट्री की चर्चा शुरू हो जाती है. कपल की केमिस्ट्री के साथ-साथ उनके बच्चों, बेटे ओरियन (Orean) और बेटी औरा (Aura) की झलक पाने के लिए भी फैंस बेकरार रहते हैं.



हाल ही में युवराज सिंह की पत्नी हेजल कीच मुंबई एयरपोर्ट पर अपने दोनों बच्चों के साथ नजर आईं. इस दौरान उनका अंदाज बेहद कूल और स्टाइलिश था. उन्होंने ग्रे कलर का को-ऑर्ड सेट पहन रखा था, जिसमें वह काफी कम्फर्टेबल दिखीं. वहीं, उनके साथ दिखे बेटे ओरियन और बेटी औरा की प्यारी-प्यारी हरकतों ने सबका ध्यान खींच लिया. बच्चों की मासूमियत और उनके क्यूट आउटफिट देखकर फैंस भी इस फैमिली पर प्यार लुटा रहे हैं.



ग्रे को-ऑर्ड सेट में दिखा हेजल का कूल एयरपोर्ट लुक

एयरपोर्ट पर हेजल कीच ने अपने लुक स्टाइलिश के साथ-साथ कंफर्टेबल रखा. उन्होंने ग्रे कलर का को-ऑर्ड सेट चुना था. उनके को-ऑर्ड सेट में हाफ स्लीव्स वाली ढीली-ढाली टी-शर्ट और मैचिंग ट्राउजर शामिल था. दोनों का कलर और पैटर्न एक जैसा था, जिससे उनका लुक काफी सिंपल लेकिन स्टाइलिश लग रहा था. ट्रैवलिंग के लिए उनका यह आउटफिट एकदम परफेक्ट था.

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हेजल ने अपने इस लुक को ट्रेंडी सनग्लासेस के साथ स्टाइल किया. वह कंधे पर ब्लैक कलर का क्रॉस-बॉडी स्लिंग बैग टांगे. उन्होंने अपने लुक को कैजुअल शूज के साथ पेयर किया. हेजल ने अपने हाफ बालों को बांधा हुआ था और हाफ बालों को खुला रखा था.

पिंक जैकेट में बेहद क्यूट लगे बेटे ओरियन

युवराज और हेजल का बेटे ओरियन भी अपने क्यूट लुक से लोगों का ध्यान खींचता दिखा. ओरियन ने पिंक और वाइट शेड की जैकेट पहनी हुई थी, जो काफी प्यारी लग रही थी. जैकेट के साथ उसने प्रिंटेड पैंट्स पहनी थीं. वहीं, पैरों में स्पोर्ट्स शूज कैरी किए थे. उनका पूरा लुक काफी कलरफुल और कंफर्टेबल था. एयरपोर्ट पर ओरियन की मासूमियत और उनकी प्यारी सी मुस्कान ने हर किसी का दिल जीत लिया.

ब्लैक एंड वाइट आउटफिट में छाई नन्ही बेटी औरा

वहीं, युवराज-हेजल की बेटी औरा का अंदाज भी किसी से कम नहीं था. नन्ही औरा ब्लैक एंड वाइट चेक्ड पैटर्न वाले जंपसूट में नजर आई. उसके आउटफिट का यह क्लासिक पैटर्न काफी प्यारा लग रहा था. इसके साथ औरा ने ब्लैक जैकेट कैरी की थी, जो उसके लुक को और भी क्यूट बना रही थी. पैरों में वाइट स्नीकर्स पहने औरा का पूरा अंदाज बेहद प्यारा था. औरा की स्टाइलिंग ही नहीं, बल्कि उसकी क्यूट हरकतों ने भी लोगों का ध्यान खींचा. उसने अपनी मम्मी के कहने पर पैप्स को हाथ हिलाकर हेलो कहा.

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हेजल के मम्मी-पापा भी दिखे साथ

एयरपोर्ट से वायरल हो रही वीडियोज में हेजल के साथ सिर्फ उनके बच्चे ही नहीं, बल्कि उनके मम्मी-पापा भी नजर आ रहे हैं. हेजल पैप्स को बताती दिख रही हैं कि उनके मम्मी-पापा पहली बार मुंबई आए हैं. उन्होंने यहां पर पानी पुरी खाई.

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