प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. इस दौरान वो मनीला में सौ साल से ज्यादा पुराने ऐतिहासिक 'खालसा दीवान गुरुद्वारे' पहुंचे. यहां उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका और इसके पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखी.

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इस दौरान फिलीपींस के सीनेटर फ्रांसिस जोसेफ एस्कुडेरो और मनीला शहर के मेयर फ्रांसिस्को इस्को मोरेनो सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे.

गुरुद्वार से पीएम मोदी ने तस्वीरें भी शेयर की हैं. इनमें वो अरदास करते और मत्था टेकते नजर आ रहे हैं. तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कैप्शन में लिखा, 'मनीला में गुरुद्वारा खालसा दीवान में आकर बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं.'

(Photo- X/MEA)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में PM मोदी ने कहा था, 'गुरु साहिबों की शिक्षाओं से प्रेरित होकर सिख समुदाय ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. वो दूसरों की सेवा करने और एक बेहतर दुनिया के निर्माण में हमेशा सबसे आगे रहे हैं.'

(Photo- X/Narendra Modi)

विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान में बताया कि खालसा दीवान गुरुद्वारा एक सदी से भी ज्यादा समय से भारत और फिलीपींस के बीच जीवंत सांस्कृतिक और जन-संपर्क संबंधों का एक मजबूत प्रमाण रहा है.

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(Photo- X/Narendra Modi)

1901 में हुई थी गुरुद्वारे की स्थापना

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे की स्थापना मूल रूप से साल 1901 में हुई थी और 1903 में इसे औपचारिक रूप से संगठित किया गया था. इसके बाद 1924 में इसे 'खालसा दीवान' के रूप में रजिस्टर किया गया.

मंत्रालय ने आगे कहा कि खालसा दीवान गुरुद्वारे को फिलीपींस का सबसे पुराना गुरुद्वारा होने का अनूठा गौरव हासिल है. ये मनीला में रहने वाले सिख और दूसरे समुदायों के लिए अपनी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक के माध्यम से जरिए अहम भूमिका निभा रहा है.

आसियान और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा ले रहे हैं पीएम

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को फिलीपींस पहुंचे थे. इस यात्रा का मकसद दक्षिण-पूर्व एशियाई और पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करना है.

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